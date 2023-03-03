南投／承億文旅 潭日月「先得月Tea lounge」享下午茶 日月潭美景盡收眼底

我們家旅行很少去重覆的景點，但有些地方，就是屬於一段時間沒去，就會想念，日月潭就是屬於這樣的地方。上一次去日月潭，也幾年前了，我們去日月潭泡溫泉，入住馥麗溫泉大飯店，這一次，則一樣來飯店，不過是喝下午茶。

這間可以把日月潭美景盡收眼底的飯店，就是承億文旅-潭日月。承億文旅在台灣有多間分館，而日月潭這間是2021年才開業的，超新超有文藝氣息。

它就位在文武廟的斜對面，有去過日月潭的，應該都去過文武廟吧？文武廟位置本身就很不錯，對面有一個觀湖的平台，可見潭日月的位置有多棒。飯店自己的停車位不多，停車場是跟文武廟一起共用。停好車，順便去廟裡拜拜保個平安，也很方便。

走進飯店大廳，延續文藝的風格，給人一種充滿氣質、恬靜的感覺。

我們要享用下午茶的地方，就位於一進飯店的左手邊-先得月 Tea lounge。近水樓台，先得月，這名字真好，也很符合。

能180度無死角的欣賞日月潭湖景，我相信若是寧靜的夜晚，坐在這裡，一定是先得月的那人沒錯。座位除了室內，也有更近距離賞湖的戶外區。看看這景色，日月潭確實是台灣的驕傲吧!

景色十分值得沒錯，但別忘了我們是來吃下午茶的。我們點了一杯熱的日月潭紅茶歐蕾，一杯水蜜桃氣泡飲，特製雞蛋糕，以及乳酪蛋糕。不得不說，先得月的飲料、糕點，跟這片美景，豪無違和感。

簡單來說，就是很好吃。尤其現烤出來的雞蛋糕，香味跟口感都恰到好處，外表、內在都有，配上美景，來這裡吃下午茶，就能把煩惱暫時忘卻。

這樣的愜意，連小孩都能懂，人生沒那麼複雜，只要有好吃的、美麗的，彷彿就滿足了。

先得月 Tea lounge

地址：南投縣魚池鄉中正路58號潭日月4F

電話：049-285 5455

營業時間：星期一至星期五12：00～19：00；星期六日12：00～22：00