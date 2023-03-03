新北／南雅夜市美食數不完 草莓牛奶令人超驚豔

一家四口一起逛逛板橋南雅夜市。

周日晚餐吃過莊家班麻油雞板橋店，順道彎進附近的南雅夜市走走。周日晚上夜市裡摩肩擦踵，各種攤位好不熱鬧。在一派熱鬧中，有處攤位更是人潮匯集隊伍冗長，一側排內用一側排外帶，也是賣麻油雞，攤位名字是王記。老公看了價目表後說價位比我們剛剛吃的麻油雞實惠些，但路邊用餐環境自然克難點，也許下回可以試試。

孩子們說已經吃飽，也許買些點心，首先相中的是烤玉米，一支80元，玉米現烤，攤主說明取貨時間，先付款，我們買了兩支付了160元，約莫40分鐘後來拿。請問到時後憑啥憑證取玉米？攤主說自己會記得訂玉米的客人，實際上我們逛一圈回來後，攤主果然記得我們訂了玉米。現烤玉米當然好吃，醬汁入味而不過重，我們覺得至少比金山那邊的排隊烤玉米可口。

除了烤玉米，孩子們也買了甘草芭樂，糖葫蘆等，令人驚豔的是草莓牛奶，一杯60元，選定好杯裝草莓後，攤主先將草莓洗過，加入義美牛奶打成果汁，全程不加水，僅加點煉乳調味，我家大學生一喝相當欣賞，馬上又買了第二杯。這是她在南雅夜市遇上最開心的選項。

訂了烤玉米，孩子們說這位攤主很有良心，沒讓大家排隊等，是約好時間過來取玉米。

說好的吃飽了只想吃甜點，有人隨即相中韓國拔絲起司熱狗，選擇了經典拔絲（一半熱狗一半起司）。

排隊隊伍很長的王記麻油雞。

買了甘草芭樂。

老公與兒子點了烤麵筋。

自己刷醬料。

糖葫蘆。

被草莓吸引而點了草莓牛奶。

喝了一杯隨即再點一杯。

老公與兒子熱衷於轉轉輪抽冰淇淋。

回程時我又觀察了王記麻油雞，排隊狀況仍是熱烈，也許下回真該來試試的。