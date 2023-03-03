高雄／文青風小店夏全開 是甜點店，也是照相館！

「夏全開」這是一間已經標示有點久的小店，嗯，應該是去年過年時就很想造訪的店，但時間總是搭不上，這次，終於回高雄時，遇到它開門營業，且有位置，這……真是太棒嚕！！

果貿國宅的早餐真的是挺厲害的，附近還有一個翠峰國宅似乎也藏了些大家熟悉的餃子店，不知道什麼時候開始，理髮院旁邊的照相館，據說是年輕夫婦開的甜點店；這「夏全開」的名字，不知道是人名？還是？……

在夏全開的ig上可以看到誘人的甜點，雖說是照相館，要不是當日有遇到人來拍攝證件照的話，我還真不敢相信，這裡依舊是一家照相館？！嗯，還有人來這裡買底片哦！！ig上還有「底片實拍」的分享，

嗯，看來這裡真的是老相館嚕？！

夏全開（summer all open）

ig：https://www.instagram.com/summer__all__open/

地址：813高雄市左營區翠峰路26號

電話：075816957

營業時間：10:30–19:00（甜食飲品12:00開始營業）

店休日：星期三、星期四

大眾運輸：臺灣鐵路 左營(舊城)車站，步行約10分鐘

聽朋友跟皮皮的哥哥都說認識，不知道是否是認識上一輩呢？與旁邊的理容院一起，那門口的感覺真的有瞬間回到了五、六零年代再推開門之前，沒想到裡頭是如此文青的一間小店呀！！

「夏全開」 店內位置真的很少，很少；無法訂位，之前ig上打卡超紅的，印象中有路過，但似乎見到排隊的人潮，所以就撤了，因此也在地圖上標示了有快兩年的時間，現在，人剛剛好，還看到有人來拿預定的蛋糕。

我想，小店的生意該是穩定的，並不是只看觀光客，或是打卡的網美嚕。就跟果貿這裡的早餐店一樣，有著更多的都是平日捧場的主顧們。

在網路上看到對「夏全開」有這樣的介紹：

「以三十年傳統相館改造而成的甜點店，保有原先相館大部分業務，加入我們收藏的老東西與喜歡的音樂專輯，也重啟了被數位洪流所淘汰的底片販售與沖掃服務。店內空間小巧，以木質調傢俱為基底，烤焙香與茶香交織，伴著時而老派優雅，時而青澀鼓動的旋律節奏。透過玻璃窗，望向不遠處的果貿新村，我們希望店裡擁有同樣的緩慢步調、沉靜且自由的靈魂。」

嗯，這樣更讓人對小店有了些了解；入內後，位置不多，木質的設計，有些舊傢俱，還有些老東西，說是日式風嗎？又好像是台式風，桌椅，似乎是小時候家中所有的，牆壁上與一些角落可能是老闆夫婦倆的收藏吧？

櫃子裡頭可以看到底片（膠卷），地上還能瞧見少量、新的黑膠唱片，空間不大，但似乎氛圍也相當不錯。

很文青的一間小店，我記得，那天店內的音樂也選得不錯，讓人在裡頭待著很舒服，放鬆。

菜單也算是簡單，一人一杯飲料為低消；鐵牌上寫著今日供應的四款甜點，可惜戚風蛋糕都沒了，那我們就點了下排剩下的兩種。

紅烏龍烤地瓜乳酪（NT155元）跟焦糖生乳酪（NT145元），另外點了咖啡跟茶，分別是耶加雪菲 （NT120元）跟阿里山紅烏龍 （NT110元）；嗯，茶、咖啡、甜點，悠閒度過午後時光，幸福吧？！

等了一會餐飲陸續上桌，我們坐的位置是最裡頭朝內的木桌位置，原本可以坐中間的石桌椅位置，但我想兩個人，那位置還是留給人家做多人的生意吧？！

其實，我還挺想有機會坐在窗邊可以看外頭的位置，趁著喝下午茶的時間，看看翠峰國宅往來的居民面貌，不過，那裡應該算是熱門的位置，剛來跟後來都有人陸續坐著。

這樣也好，讓我可以更專心喝茶、咖啡跟吃甜點嚕。還能聽到屏風另一側老闆正在幫人拍攝證件照（笑）。

哇！這茶還真講究，用鐵壺裝泡，還有個小茶杯，台式與日式的結合，這其實很有當地風情，畢竟，左營也有著與日軍歷史的淵源嚕。

另外，用這樣的食器喝茶，茶的氛圍更棒了！！

嗯，茶，當然也是相當用心挑選的，也還不錯喝嚕。

我的耶加雪菲也還不錯，還搭配了一杯氣泡水，老闆娘說，可以用來清清口；嗯，突然覺得好專業，我想，老闆娘應該也是咖啡愛好者吧？！

這陶燒的杯子，看著也是有著濃濃的日本風，加上店內老闆夫婦兩的收藏，我想，兩人應該也是挺喜歡日本的吧？！

甜點，很家常的模樣，口味也不會過於甜膩，有日式的風格，但應該是帶入了台灣的食材特色紅烏龍跟地瓜，那焦糖生乳酪，應該也是應景的搭配上了當季的水果「草莓」，嗯，我猜想，甜點可能是女主人做的吧？！

每日份量有限，後來還聽到客人點完了最後一份「 紅烏龍烤地瓜乳酪」，夏全開的感覺其實挺像是在日本小鄉下的小咖啡館，準備的量都不多，但可都是主人們滿滿的心意哦！！

兩款蛋糕都很好吃，細節上也都搭配得還不錯，我覺得連食器也是搭配的不錯；沒想到，並不僅只是好看而已哦！！

入口時，吃了會讓人不由然地說出「好吃」。我說不上哪裡特別，但就像是朋友家中自己做的蛋糕，明顯「手作」的滋味，就像是做給家人吃的一般，非常的樸實無華，但卻意外的美味。

夫妻倆人很客氣，穿著也有著日式風格；我看網路上有人說這是一間日本風格的小店，但仔細一看，真的有些台灣老傢俱的組合，所以，我也說不上是哪一種風格，對我來說，如果家中樓下有這樣一家小店，我想，會變成我的小客廳，會客室吧？！

嗯，挺喜歡這裡的，記錄下來分享給大家，下回來左營，來果貿社區時，別錯過了旁邊的「翠峰國宅」哦！！！

…………………………………………………………...吃喝玩樂，沒有終點

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