新北／莊家班麻油雞湯品清甜溫暖 喝上一口好滿足！

冬天吃碗麻油腰子很幸福。

日常經過板橋南雅南路時，注意到一家麻油雞生意不錯，天冷時格外想喝麻油料理，一日老公與兒子相約逛南雅夜市後，為我帶回這家的麻油綜合，外帶後溫度自然稍降，打開盒蓋後是清香味兒，麻油味溫和更沒啥酒味，一喝湯品滋味清甜，麻油綜合裡的各式內臟處理得相當乾淨，是我近年來遇上最好的麻油綜合。外帶碗字樣是莊家班麻油雞，馬上有專程到現場內用的興致。

在寒流來襲的一天晚上，一家四口專程前往板橋，莊家班麻油雞有各處分店，板橋南雅的生意一直都不錯，內用就坐，老公與孩子點了麻油綜合：腰子／里肌／豬心／豬肚／雞胗／豬肝；我點了麻油腰子，再點了一碗麻油麵線與燙青菜。

麻油湯品端上，熱氣氤氳，麻油綜合堆高超出碗緣，麻油腰只沒有堆著麼高，畢竟腰只的成本高些。現場喝到的湯品清甜溫暖，桌上有米酒罐自行添加，於是麻油湯更好喝了。

來到莊家班麻油雞內用。

大湯鍋。

麻油綜合與麻油腰子均是200元。

餐具。

料理酒瓶。

老公與孩子均吃麻油綜合，堆高高的一碗端上，只有豬肝不受歡迎，因為我們本來就不愛豬肝，外帶回家的那份，妹妹誇獎豬肝狀況很優。

我的麻油腰子。

麻油湯甘甜。

腰子嫩脆，好久沒有吃到品質這麼好的腰子了。

麻油麵線，麵線保有彈性，頗喜愛，也點了外帶帶回給妹妹。

燙青菜，高麗菜與麻油湯超搭。

再滴些酒，美味度升級。

內用後也外帶給妹妹嚐嚐，妹妹問起麻油湯會不會酒味很重？胎胎表示我覺得湯本身沒有酒味，但不排除酒味很淡所以我覺得沒酒味。妹妹鑑定後的確是沒啥酒味的麻油湯品。沒啥酒味的狀況下，接接還誇出一朵花來，果然是厲害的麻油湯啊！實際上妹妹也頗欣賞莊家班的麻油綜合。

莊家班麻油雞南雅店

地址：新北市板橋區南雅南路一段36號

電話：（02）2968-1777

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