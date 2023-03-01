桃園／公園旁的美味甜點店 往往法式甜點店ong-ong Pâtisserie

每次路過這一帶時總是吃太飽，所以都只能不斷的錯過，終於，在一個好天氣的週末午後，在要去富岡看燈會與喝下午茶的抉擇中。

我們以喝下午茶作為我們出門的重點，因此把在google map上標示已久的「往往法式甜點店ong-ong Pâtisserie」作為目的地，就是來吃甜點嚕（笑）。

往往法式甜點店ong-ong Pâtisserie

粉絲頁：https://www.facebook.com/ongong.sweets/

地址：320桃園市中壢區少康一街12號

電話：034280538

營業時間：13:00–18:00

店休日：星期二

有點社區型的小店，平時的我們是絕對沒機會從這裡路過；不過，吃過之後，我已經把這間「往往法式甜點店」放在我的最愛中，絕對是自己在中壢最愛的前三間甜點店。

嗯，第一名還是已經好久沒有內用的Petit Pafé 工作室，這間真是超級好吃，自己已經吃了好多年，期待再度開放內用的一天。

【台灣，桃園市，平鎮區】近年來自己在桃園地區最愛的甜點店～Petit Pafé 工作室；一間私藏多年，從少人知道，到很熱門的甜點店。（中壢下午茶/平鎮下午茶）

這次造訪的往往法式甜點店ong-ong Pâtisserie店面不大，抵達時已經客滿，本來跟我們說要等等哦！！

我看著門外吸菸區的位置有桌有椅，所以就問說，那我們可以坐外面嗎？（笑）

服務人員說：可以，嗯，所以我們就在外面，等待著有位置在移到裡面嚕。

點了兩杯飲料，一杯熱美式（NT100元），一杯伯爵鮮奶茶（NT120元），在櫃子前面點了二個甜點，對了，店內低消一人是一杯飲料哦！！

美式咖啡，搭配法式甜點，絕對是最棒的組合，一般來說，我若是想吃甜點，大概都會點黑咖啡或是茶，我覺得這樣比較不會干擾甜點的風味。

這裡的伯爵鮮奶茶，好喝極了！！茶味好香，奶味也搭配得剛剛好，還能根據自己喜愛的甜度，要甜一點，或是不甜一點……。

點餐時，店員會詢問呦，我們點的是比較不甜的，我很喜歡；不小心還多喝了好幾口（笑）。

咖啡，也可以，應該也是有挑過，不會是那種太不好的咖啡豆呦。

重點是甜點，啊～～好久沒有出來好好吃甜點了；光看到櫃內的那些甜點。

我恨不得每樣都來上一個，不過，不貪心，反正這裡離自家也不算遠，如果好吃的話，還可以再來呦。

點了法式千層酥（NT220元），嗯，這酥皮做得不錯，搭配的內餡也很對味；不知道是因為季節的關係，所以搭配的是草莓，未來不知道是否會搭配上其他的水果呢？？

吃千層要肢解它真是不容易呀！！不過，我仍是努力的將其切得漂亮（笑）。

原來裡頭是有兩種醬料呀！！除了濃郁的卡士達外，還加上 覆盆莓果醬。

還有內入口酥酥脆脆的法式千層派哇！！味覺、口感全都有，真是讓人太……滿足嚕。

喜歡這個「草莓法式千層派」，如果有搭配巧克力的話，我想，我應該也會喜歡吧？！

另外點的一個是 聖多諾黑Saint-Honoré（NT220元），這也是自己平時最喜愛的甜點之一。

中壢最愛的甜點店 Petit Pafé 工作室，那搭配組合堪稱「完美」。今天在「 往往法式甜點店ong-ong Pâtisserie」吃到的就算第二名嚕。畢竟，在中壢這個甜點還真的不常見到呀！

這個甜點其實是服務人員推薦的，一開始並不知道，原來有提供耶！我只在蛋糕櫃上看到了一個大型的，有點像，但我不太確定（笑）。

往往法式甜點店粉絲頁上是這樣說的：聖多諾黑Saint-Honoré，法式點心中，慶賀節日的經典甜點。千層派皮與香緹奶油、卡士達餡相互呼應，酥嫩爽口；經典元素”焦糖泡芙”加上海鹽焦糖醬，苦甜滋味多層次。

我喜歡「焦糖泡芙」的口感與口味，那外層的脆硬糖漿，將泡芙包裹起來的口感，真是好吃；這裡的味道算是比較不甜的，雖說外型沒有非常亮眼，但入口卻意外的好吃。

卡士達餡跟千層派的有點接近，所以下回應該不要將這兩樣一起點（笑）。

因為兩樣甜點都很對味，所以，忍不住的又再去點了另外一個甜點～ 開心果杏仁蛋糕（NT190元）。

這……模樣挺可愛的，我家皮皮說：「像釋迦……。」哈哈哈，被說得有點像嚕。用開心果做的甜點， 這似乎不常吃到；我都吃到的是冰淇淋， 所以還挺讓人期待的……。

這是用開心果甘納許打發製成甜蜜餡料，擠花感覺得出來挺費工的，不過，真的挺可愛的，上頭還放了一個南瓜籽。應該是提醒著入口可吃到堅果的香氣吧？！

切開之後，裡頭鵝黃色的醬汁，一開始我還猜這是芒果嗎？還是？……沒想到，這……竟然是杏桃醬汁，這……樣的組合有點奇妙耶。

仔細嚐嚐，好像還有個什麼味道，原來是有放「迷迭香」，應該很微量吧？！因為這香料的個性與味道太強烈了。

其實，我……是後來看店家粉絲頁上才知道的。店家說：「 堅果香濃，配上輕盈檸檬酒馬斯卡彭慕斯以及迷迭香杏桃果餡酸味平衡，爽口夏日新品「克爾曼之花」熱銷中。」

嗯，原來這個甜點的名字是 「克爾曼之花」（NT190元），挺美，挺浪漫的。

不過，這個組合有點奇妙，有些衝突，有些刺激，我想，喜愛應該是很絕對嚕。

不過，這似乎讓我想起了自己在巴黎吃過數十家的甜點店，很多，都是有多樣，多層次的搭配組合，有些說不上喜歡，但覺得奇妙，神奇極了！！

很開心，今日發現了一間喜歡的甜點店，吃完甜點之後也讓人心情好好。

嗯，生活中多一點甜，也就多點美好。有好吃甜點的世界，真是幸福極了！！

我下回還要再來吃其他的甜點，相信，應該會繼續讓人驚艷！！

可愛的小店 「往往法式甜點店ong-ong Pâtisserie」好吃，介紹給大家，中壢越來越可愛，有越來越多用心的小店，真棒！！

很好奇店名為何是「往往」？看到店內有幾個狗狗雕像，原來，真得是跟狗狗有關，是「汪汪」的轉換？

這裡，也是寵物友善小店，看到有人牽著狗狗來外帶甜點。

嗯，只是在店內我沒有看到狗狗出來玩耍，在店家粉絲頁上看到，似乎有間店狗？

嗯，也許下回去，有機會遇到吧？！一家會再訪的小店～往往法式甜點店ong-ong Pâtisserie在公園旁的美味小甜點店，分享給大家。

........................................................吃喝玩樂，沒有終點

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