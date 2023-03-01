南投／九族文化村賞櫻啖美食 櫻花樹下感受春天浪漫氣息

九族櫻花祭今年首次試辦櫻花樹下的餐桌，預計2/19日假園區櫻花林，擺設櫻花餐桌，這場精緻的櫻花饗宴，名額有限，僅中午場和傍晚場各20人次，接受預約報名，想一效古代騷人墨客櫻花樹下飲酒吟詩的風流，把握機會，趕快上網預約。

（九族櫻花祭活動網頁https://www.nine.com.tw/page/activity/index.aspx?kind=1&lang=TW 裡面有詳細的活動內容、時間和最重要的報名資訊。）

九族文化村歷年於櫻花祭都會應景推出櫻花便當，今年除了推出新款九宮格的花見便當外，令人驚豔的是別出心裁與在地「滿滿私廚」合作，以櫻花祭為題推出櫻花餐桌，每個人收費$2500，並贈送日式浴衣體驗，讓報名用餐的來賓，可以穿著美美的浴衣，在櫻花樹下感受春天的浪漫氣息。讓無緣到日本賞櫻的人，在國內也可以感受到出遊的幸福與滿足。

滿滿私廚團隊，不僅因廚藝獲得九族文化村的青睞，他們的甜點製作也以創意、精緻深獲得大眾喜愛，特別是團隊中資深花藝老師督軍，從整體美感設計與每道菜餚的擺盤，讓用餐者在味蕾的饗宴之下，更增添視覺的享受，坐在盛開的櫻花王老樹巨石下，感受春回大地的綠意盎然，嗅著空氣中淡淡的花香，輕風拂面，臥看藍天浮雲，聆聽鳥語蟲鳴，這種奢華一生一次足以。

此次櫻花餐桌菜單，以櫻葉蟹味胡麻冷豆腐和風刺蔥溫泉蛋櫻花冷麵做前菜，特別訂製的櫻花造型冷豆腐以醃漬的櫻花葉包裹，上面以魚子醬提味，口感多層次，令人讚不絕口；接著主廚利用日本蕎麥麵與埔里在地香料刺蔥搭配溫泉蛋，淋上清爽的柴魚和風醬，再用鹽漬櫻花點綴，讓人頓時食指大動。

接著是極品生魚塔塔日式糯米餅，用鮭魚、鮪魚、紅甘配上清爽不膩口的酪梨果泥，沾上甘醇的薄鹽醬油和檸檬汁，簡單的調味，新鮮的海鮮吃的就是甜美，，一口便讓人回味無窮。

第四道是烤起司蕃茄辣肉醬埔里香菇，以魚池在地農產香菇入菜，搭配用墨西哥辣椒與蕃茄燉製而成的辣肉醬，撒上起司焗烤，成功的將鮮香菇的鮮美完美呈現，在墨西哥辣肉醬的搭配下，整個就是結合中西方料理的美食藝術。

主菜的三選一，可吃牛肉的客人，推薦48小時舒肥嫩肩牛排，這是選用美國牛嫩肩部位的肉，先用義式香料與奶油醃漬半天，再用低溫舒肥48小時，撒上櫻鹽，佐以白蘭地大蒜奶油醬，軟嫰誘人的滋味，絕對讓人不虛此行。

不吃牛的消費者，可以視個人喜好點選低溫油封櫻桃鴨腿佐綜合莓果醋栗或香煎帶皮嫩雞胸，相信也會讓每一位座上客，喜上眉梢，點頭如搗蒜。

湯品是鮮干貝栗子南瓜蔬菜濃湯，主廚選用北海道干貝、埔里在地產栗子南瓜，與至少五種蔬菜下去熬煮，至水分蒸發湯頭濃稠，每一口都喝得到來自海鮮的鮮美，以及南瓜的綿密的甜味。

以甜點聞名的滿滿私廚果然沒讓人失望，餐後甜點，美美的櫻花奶酪和蜂蜜蛋糕，滿足了視覺與味覺，奶酪佐上紅心芭樂果醬，有著濃郁的奶味，又有著清爽的果香，是最完美的句點。最後，來杯櫻花荔枝沙瓦，看著櫻花肉在飲料杯中沉浮，幸福的笑容自嘴角漾開。

想像一下，微風自髮際吹過，抬起頭看到隨風飄下的櫻花，落在綠色的草坪上，深呼吸一口清甜的空氣，大生夫復何求。難能可貴的體驗，一定要試試。