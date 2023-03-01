台北／點水樓師傅手作元宵 氣炸也很美味！

元宵節吃個炸元宵。

農曆正月十五，新年的第一個滿月，就是元宵節。之前以為元宵與湯圓是同一件事情，直到那回在榮榮園吃到炸元宵，外皮質地不同於湯圓，自此迷上炸元宵，於是才留心到兩者的不同；湯圓是水與糯米做成外皮，包入各式內餡。元宵則是以餡心放入糯米粉裡滾搖而成。是以湯圓的外皮平滑，元宵的外皮則看來略為粗糙。傳統老店會在元宵節時滾元宵，看著大竹簍中的元宵滾來滾去，格外有節慶可愛之感。

感謝費心，朋友章了點水樓師傅手搖元宵，冷凍宅配抵達家裡。三種口味分別是：芝麻元宵、花生元宵、奶酥元宵。打開盒蓋，元宵外皮略帶粗礪感，的確是手搖元宵。元宵可以水煮，也能油炸，點水樓貼心的著名了建議的氣炸方式。

我很愛炸元宵，可對炸油心生畏懼，還好家裡有氣炸烤箱。依據建議，元宵滾油後置入氣炸烤箱，氣炸幾分鐘後翻面再炸一下，我一次氣炸了六顆元宵，有一顆炸出破洞，其實成功比例算很高了。氣炸完成後的元宵外酥香內熱融的甜口，氣炸元宵好美味，我素來喜愛芝麻元宵，點水樓的花生元宵表現竟然不輸芝麻元宵或有勝之。

朋友張羅了點水樓師傅手作元宵，建議烹調方式有水煮，油炸或氣炸。

元宵的外觀略微粗礪，質樸可愛。

芝麻元宵則以芝麻作為識別。

依據建議，將元宵滾油。

放入烤箱氣炸。

點水樓的花生元宵表現很好。

芝麻元宵。

朋友說炸元宵也有炸寒單爺的吉祥意：新年財運炸到滾滾來。元宵節代表過年完成，恭喜媳婦們闖關結束。