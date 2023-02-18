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澎湖／杯具好講究！Alpha Mike珈琲啜飲杯人生風味

2023-02-18 09:00
 / 柳時雨
澎湖Alpha Mike珈琲
澎湖Alpha Mike珈琲
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午餐後，我們往Tony的「澎湖Alpha Mike珈琲」去。

澎湖Alpha Mike珈琲
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看到我們再次上門，Tony依然酷酷的，店裡有位客人，應該是熟客，正跟Tony有說有笑。

「什麼時候回去？」澎湖張學友看我倆進門，笑問。

「待會四點多的飛機。」

「這麼快？」

「我們都來一個禮拜了、哪有快啊？」黑嘉莉就座，眼睛盯著吧台椅背上的夾克。

「有一個禮拜哦？真是歲月催人老。」

「我們剛到和離開前都來找你喝咖啡，你看多好！」我笑笑。

澎湖Alpha Mike珈琲
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澎湖Alpha Mike珈琲
澎湖Alpha Mike珈琲
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Tony遞上menu，邊跟門邊桌的客人使個稍等的眼色：「如果中間還有多來一次不就更好。這次要喝什麼？」

澎湖Alpha Mike珈琲
澎湖Alpha Mike珈琲
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黑嘉莉還是點了杯手沖，對她來說，黑咖啡才品味得出咖啡意境，雖然知道是那樣沒錯，只是我不太能喝純的，於是又點了杯拿鐵。

澎湖張學友
澎湖張學友
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澎湖Alpha Mike珈琲MENU
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「澎湖Alpha Mike珈琲」最令黑嘉莉激賞的，除了咖啡，還有Tony選用的咖啡杯具。一般咖啡館多半以馬克杯呈現拉花，即便是黑咖啡，杯具也很難講究到哪裡去，「澎湖Alpha Mike珈琲」卻以英式杯具為主軸，不但手沖咖啡要搭上漂亮精緻的咖啡杯，連拿鐵與杯子搭配也呈現得很有質感。

這種質感，是黑嘉莉的菜。

澎湖Alpha Mike珈琲
澎湖Alpha Mike珈琲
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我拿起杯盤看了看底下，嗯嗯、確實是用高級杯具，Tony笑說甭這樣看啦、有氣質一點好嗎？

高級瓷器
高級瓷器
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黑嘉莉指著椅背上的夾克：「這兩件看來是真的。」

「有眼光。」Tony正在沖我們的咖啡：「我一向都很真。」

Tony的皮夾克
Tony的皮夾克
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Tony說，男人嘛、總要著迷個什麼，有人著迷音樂、有人著迷潛水，他算是都略懂一點，就對皮夾克特別情有獨鍾，所以穿的這幾件皮夾克都是真貨，有些早就絕版了、有的穿了十幾年，愈穿愈舊就愈有味道，那才像男人。

「什麼味道？」我楞著眼笑了。

「你應該是在想奇怪的味道。」

澎湖Alpha Mike珈琲

他端上咖啡，順口問我們還要不要吃布丁？那是當然！

焦糖布丁

在Tony這裡待了一個多小時，將近三點我們才起身，好像得要帶這樣一份靜心與閑情逸致離開，才像是完成了一趟菊島旅行，而且，Tony做的焦糖布丁更美味了。

焦糖布丁

這抹咖啡香是濃郁的，所以我們也給傍晚要到松山接機的老弟外帶一杯Tony的咖啡。

外帶的咖啡

離開「澎湖Alpha Mike珈琲」，我們騎車到民權路上的「建國炸粿」，黑嘉莉就是想帶一份她覺得相當獨特的素食炸粿到機場吃，那也彷彿是一種儀式，來到澎湖沒去吃一口就好像少了什麼。

建國炸粿

建國炸粿

最後我們騎車到租車店還車，「綠洲旅店」的櫃檯妹妹依約來到租車店接我們，見我們手邊又是大包小包，笑說真的都買齊了吧？然後驅車前往湖西「緣民宿」歸還前兩天不小心帶出來的房間鑰匙、也拿了跟劉姊預訂的冰花，看我們手邊真的大大包小小包，櫃檯妹妹又笑了，幸好我們下一站就是去機場，不然你們可能帶不回台灣了吧！

澎湖機場

四點四十分，班機從澎湖機場起飛，這趟長達七天的旅行落幕，雖然不確定下回何時再來，但這片海峽上的珍珠始終都會用力吸引著我們。

班機回台

班機回台

踏出松山機場時，我跟黑嘉莉說，這是我們今年第一次到台北耶！

她拎著手上要給老弟的咖啡，恍然笑說，對厚！我們去澎湖跨年了耶！

2022年，第一次的台北

尋食客台灣澎湖咖啡美食
作者頭像
柳時雨
網路寫作逾27年、做個不及格社工也超過17年。觸及小說、影評、劇本、旅遊、美食，偶爾會有工作與生活百態分享，與百萬字與幾本書的糾纏，寫，是興趣也是使命。 我們都在你情我願的泥淖裡，編織瞧不見彼岸的神話。 我是幕後黑手。 個人網誌：http://blog.udn.com/shiow/article
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