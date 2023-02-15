澎湖／知名「阿華滷菜」必嚐獨門醬料配滷味 排骨意麵也好食

吃完早餐後，黑嘉莉跟著我倒了尖山角，除了再次看看廢棄的觀景台，也趁著退潮走了一趟我昨天下午走過的海中小路。

我跟黑嘉莉說，尖山角觀景台聽說是網紅網美拍美照的景點，為什麼我們在這裡都拍不出網路上看到的那種浮誇？她擔心地說，該不會因為我們不夠美？我笑說，應該是我們不夠紅吧！

吹了吹海風，我們回到「綠洲旅店」整理行李，到了退房時間準時把行李拿到一樓櫃檯旁，櫃檯妹妹說交給她就好，我們於是騎車往市區前進。

接近中午了，該給五臟廟填一下東西。

我們繞去天后宮附近走走，霎時想不到要吃什麼，我問她要不要去「可薇童話館」回味一下？黑嘉莉卻說今天沒特別想吃，這可奇了！途經中正路時，我說不然來去吃一下「阿華滷菜」吧！

來過澎湖旅遊的人一定都曉得「阿華滷菜」，市區滷菜的霸主，雖然滷菜應該買了當宵夜吃，但現正中午，還是乖乖來一碗排骨意麵就好；黑嘉莉覺得我反常，愛吃滷味的人怎麼會不點滷菜？於是幫我點了滷菜，我是想說，現在吃少一點，下午去機場之前還可以吃點什麼。

黑嘉莉發楞地說，還想去吃什麼？待會兒你不是還要去Tony那兒喝杯咖啡嗎？

是啦。

「阿華滷菜」的排骨意麵我其實沒什麼印象，因為每次來這兒都是點滷菜吃，反倒應該是主秀的排骨意麵始終緣慳一面。

黑嘉莉又楞了，明明是大禹治水怎麼會是緣慳一面？

台榮辣醬

阿華滷菜

不過，排骨意麵的湯頭挺好的，黑嘉莉也覺得。

城隍廟前

吃完了意麵與滷菜，我們順道去「城隍廟前燒肉飯」取了前些天黑嘉莉訂的筍乾，老闆娘笑說還以為客人忘記了、偏偏訂單不知收哪兒去了，老闆娘想聯絡卻不知該怎麼聯絡，原來我們是下午的班機啊？

那麼好吃的筍乾，咱家的黑嘉莉才不會忘記呢。

城隍廟前

市區該處理的事情都處理好了，來去喝杯咖啡吧！