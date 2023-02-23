台北／福華七賢吧聚會小酌 來杯特色調酒治癒靈魂

臨時與朋友一起到七賢吧喝咖啡，胎胎卻想對著Pablo Picasso 喝一杯調酒，接著又點了一杯，依舊不是喝咖啡。

周間下午進台北福華討論家族聚餐菜單，順利完成後仍有時間，朋友約了到七賢吧喝杯咖啡。台北福華七賢吧周間下午已有八成滿，這次很幸運的座位正好在Pablo Picasso 畫作的正前方，福華的老大熱愛蒐集藝術品，能在這麼近的距離與Picasso的作品待一起，更有喝一杯的心情。

翻開菜單正好發現環球威士忌賞，於是當朋友點了美式咖啡後，胎胎便點了一杯Manhattan。其實七賢吧這裡的咖啡還不錯，只是當下特別想對著Pablo Picasso喝一杯。稍後另一位朋友也抵達，要喝咖啡嗎？朋友點了長島冰茶。

周間下午來到台北福華七賢吧。

座位正好在畫作前方。

難得可以離Pablo Picasso這麼近。

正好遇上威士忌賞。

朋友的美式咖啡。

我點了調酒Manhattan，服務生送上花生米。

這杯Manhattan以金賓威士忌為基底調製，酒感明顯，頗喜愛。

七賢吧的花生米相當講究，香而不燥。

稍晚抵達的朋友點了長島冰茶。

還有總匯三明治，胎胎也很愛這裡的總匯三明治，只是當天午餐吃太飽無力再分享三明治。

還好喝飲料的是另一個胃，再點一杯Godfather。Godfather是被槍指著頭時也喝完的一杯，常使用蘇格蘭威士忌為主體，搭配上義大利的杏仁利口酒Amaretto Ddisaronno。這杯Godfather以威雀12年威士忌調製，杏仁利口酒的甜味更鮮明些，我相當喜愛。

朋友也加點了Mai Tai。

突然覺得自己下回來到七賢吧，即使是下午茶時間，可能也想點調酒了。

台北福華七賢吧

地址：台北市大安區仁愛路三段160號台北福華飯店一樓

電話：02-2700-2323

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康