花蓮／青葉小館大口吃肉、喝酒 享受原民部落煙火味

新年期間有趟花蓮、台東五日行，美麗的花東，可看山、看海、聽風、賞雲，可這些卻因遇寒流過境，美麗的花東天候不定，不能玩就吃吧！低鹽少油多蔬菜是句養生口號，來到花蓮不吃點山產又有點過意不去，於是來到了位於花蓮鳳林鄉的青葉小館，品嚐了一頓改良式帶點野味的原住民風味餐，吃的時候耳邊響起「歐嗨呀」的音調，大口吃肉，大口喝酒。

同年走花東一週的旅程，花東有多美，都在自己的心中，首日雖然遇到了寒流來襲，天氣不太理想但這趟行程承載著快樂，首站先吃這頓原住民的美食，走蘇花改公路少了賞蘇花沿太平洋的美景，但旅行的回憶，有時要用食物的滋味來做線索，行至花蓮，嚐嚐原住民的風味餐，改良後的風味餐，仍保留原住民的傳統，花蓮的青葉小館，大口吃肉，大口喝酒，有滋有味。

小心開車，沿路欣賞風景，很快就會抵達的，用心記錄走過的腳印，分享旅行的美好及感動。

沿蘇花改一路上，無法欣賞浩瀚無垠的太平洋和綠茵覆蓋的海岸山脈，伴著時而飄來的星星點點雨霧，走山海灣之間，一條沿途都看不到到海的公路，讓人很專心開車……。

從住處出發走蘇花改一路走下來，近十一點在太魯閣火車站休息後，花蓮越來越近，看到建築物就覺得非常特別，並不是傳統四四方方的建築，而是周邊構成的是邊形房屋，每面牆壁牆壁高低不同，每塊屋頂是兩兩牆壁延伸上去的比較偏向菱形，這樣設計的房屋比一般的房屋更為穩固，從正面也因為牆壁高低不同，延伸上去的屋頂，看起來就像是一座山一樣，有視覺的美感。

聽說這家青葉小館不大的店面，有獨特的原住民野味料理，也有私藏的醬料，在鳳林很有人氣，蘸料，有大自然的野味取之不盡，辣椒、九層塔、蒜瓣，還有店家的獨門醬汁，原住民的美食，從野味開始。

紫米飯，米粒糯軟，顆粒均勻，食味香甜，含豐富營養，是近來很流行的一種滋補養生食物。

玉米放山雞，採用最自然的白斬雞的作法，美味的重要元素就是食材，放山的雞隻，吃起來更健康，而白斬雞不添加香料的傳統作法，更彰顯雞肉的自然鮮味，青葉小館烹煮的山雞肉質緊實，連接了花蓮在地的土味，更是不折不扣的原住民食物的原味。

鹽烤台灣鯛魚，鯛魚其實也就是吳郭魚，在魚皮上塗抹厚厚的一層鹽，以錫箔紙包裹，烤熟，吃這道烤魚有種露營的感覺，吃的時候除去碎鹽及魚皮，鹽烤鯛魚沒有刺，大片魚肉輕輕挾起來，可嚐到魚肉鮮美多汁的原味。

苦瓜雖然味道偏苦，卻有一種不傳己苦與他物的特性，這道南瓜炒苦瓜，苦瓜好吃百搭，做法也很多真是百吃不厭，嘗試新方法起碼簡單又有滋味。

醃烤山豬肉，這在北部也常吃到，它與普通的豬肉不一樣的地方，在於皮厚肉質緊實，脂肪較少，是原住民最原始的吃法，用鹽醃過用碳火烤熟，吃的就是它的原味，烤到酥的山豬肉，吃時夾上一片蒜片蘸一下酸醋，中和一下油膩，和吃烤香腸一樣，另有一種趣味。烤山豬肉，原住民的道地野味，很有嚼勁，Q又彈牙，滿滿的膠原蛋白，吃起來清爽，更是很棒的下酒菜。

做法都很簡單，而且都是少油少鹽的食物，這樣吃根本也不會胖，不過呢，這菜太下飯了，合胃口還超級下飯，一大碗飯下肚，這道菜可謂是色香味俱全了，青蔬的香氣清香，好吃下飯，清淡不油膩。

炒山羌肉，山羌分佈在低海拔的山區，是草食性動物，生性膽怯，常成為原住民的合法獵物，當這道菜上桌時，我起初不太敢吃，它聞起來沒有一點腥味，鼓起勇氣挾起一塊，吃了第一口，嗯～有點炒牛肉的味道，果然不一般。

花蓮有地方的特色食物，除了山羌、山豬之外，還有山雞，這道菜端上桌的時候我以為是鴿肉，它瘦小如一隻小雞，吃起來肉質有點柴，「靠山吃山，靠水吃水」這是原住民的生活準則，自然也天然。

這炒山蘇，端上桌看上去油亮油亮，還帶著「鍋氣」，很鮮，就有食慾。

這碗山藥排骨湯，早年的生活是困苦的，也是黑白的，能夠喝碗雞湯在以前是會給生活蓄滿感動，對於早年的窮困生活來說，除了注入營養，這碗升騰熱氣的雞湯對於我來說還盛入了記憶。

常言道靠山吃山靠水吃水，在這裡感覺不到無節制的索取，而感覺到的是感恩知足的心，家園這片生命中的淨土，打造著這片純淨自然的樂土，花蓮，此時也並不一定人潮多，它有許多美景和當地的原住民美食，高大的欖仁樹旁的青葉小館，值得我們來到花蓮時去探索和品嚐。

好好看看這幅鄉村美景，花蓮多山野，在地的原住民的鄉土氣息，年節吃多了大魚大肉，夾上一口青蔬，特別爽口，吃進嘴裡彷彿沐浴習習山風，覺得和大自然緊緊相擁。

綿延的中央山脈下，寧靜的部落沐浴在陽光，高山與溪谷間部落過著耕種，養蜂製成蜂蜜，在這片土地上過著快樂的生活。

原住民熱情地請我免費品嘗，弄得我不好意思不嘗一口，試吃了蜂蜜，香氣濃郁，就難以忘懷，個人偏愛甜食，那種既甜又膩的甜度，超過了我的接受程度，更不用說像我這樣愛甜食的人了都有點受不了那種甜膩。

沿途雖然下著小雨，雨中的太平洋海濱一片灰色，說實在的並不美，濛濛細雨擋住了視線，沒有湛藍的天空，漂浮的白雲，讓我感覺有點失望，而歲月靜好，時光安然，旅行，追求的也是一種接近自然的熱情，人生有限，快樂無限，在對的時間去對的地方，更能領略到旅行的快樂。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康