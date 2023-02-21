彰化／大口吃古早味美食 逛滿是歷史鐵路醫院

臨時前往彰化辦事，傍晚再趕回台北接女兒放學，扣除開車與辦事的時間，估算一下約莫有100分鐘可以在半線（彰化市古地名）逗留，既然都來了豈能輕易錯過彰化的古早味小吃，肉圓、碗粿、蘿蔔糕、燒餅，還好鎖定的店家都在步行範圍，或許還能四處逛逛尋找新的景點。

彰化小吃

- 阿璋肉圓

本來要吃網路推薦外皮酥脆、內有北海道干貝的阿三肉圓，發現門口大排長龍的食客，立刻當機立斷轉向一樣可口的阿璋肉圓。路上看見《百年老店。貓鼠麵》的招牌，心想以前吃過垃圾麵、雜菜麵、ㄤ咕麵、老虎麵，但是還沒吃過這款貓鼠麵，而且居然標榜百年老店。

好奇之下跑進去問了老闆，原來貓鼠麵不是貓耳朵或形狀似老鼠的麵糰，單純是一碗台灣口味的湯麵，而老闆的名字就叫貓鼠。

離貓鼠麵不遠的旁邊就是著名的阿璋肉圓，這次來發現老闆承租了對面的空間，內用位置不僅寬敞許多，更能優雅的慢慢品味。飢腸轆轆的我一口氣先點兩顆肉圓再加一碗苦瓜湯，吃飽擦嘴後才發現沒有讓手機先吃，只能意思一下補拍肉圓本人，但它的美味絕對遠超過照片視覺，就是好吃啦。

- 杉行碗粿

感謝線人來報到彰化不可不吃的美味-杉行碗粿，有葷有素（一碗45元），也有加入蛋黃和干貝的特製碗粿（一碗70元），牆壁上有一幅黑白海報，杉行碗粿創立於民國61年，本來只是夫妻推著一台手推車沿街叫賣，後來與木材行老闆結緣和感念的故事。

我點了一份特製碗粿配竹筍湯（一碗20元），雪白的外型類似客家碗粿，蒜香味帶點甜的醬料、紮實豐富的內餡，邊吃邊看著店名由來的介紹文字，以前街坊鄰居的人情味真濃，儘管日子不容易但互相幫忙也就過來了。

- 北平香酥燒餅

吃完碗粿的走到斜對面，看到剛起鍋正四溢香味的燒餅，裡面有包餡分甜與鹹兩種口味（每個都是25元），想說買回家當隔天的早餐應該不錯。才結完帳心想熱騰騰現做的正好吃，便拿一個當場吃了起來，哇，好酥脆的外皮，越咀嚼口腔味蕾滿滿的幸福，回家隔天用氣炸鍋覆熱，一樣好吃的滋味。

門口的帆布寫著50 年老店北平香酥燒餅，原來我誤打誤撞這也是一間老字號啊，好在經過路過沒有錯過。全店只有賣燒餅這一項產品，本來還以為是胡椒餅，老闆靠著鐵桶加木炭的作業設備，果然貨真價實的真本事經的起歲月的考驗。

- 黃金蘿蔔糕

步入中年胃口變小且五臟廟已經差不多了，才到轉角就被這間芳月亭食堂深深吸引，看了門口的menu後發現有我愛吃的蘿蔔糕，不假思索直接入內就點上一份吃吃。環顧店內陳設，走復古懷舊的氛圍，門口外牆有白色磁磚，櫃台用紅色的小磁磚，保留屋內原有的磨石子地面，臨馬路這側以木頭窗門隔離。

不久，令我驚喜的蘿蔔糕（一份50元）上桌了，不是平常用煎的，切成塊狀油炸，表面灑上蔥花，特別的是附上一小碟的魯肉燥，酥脆的表皮一小口肉燥，第一次這樣搭配吃蘿蔔糕，實在很美味，份量也剛剛好。看隔壁食客吃的很滿足的模樣，下次倒想試試它的蔥油雞腿飯。

而在芳月亭食堂隔壁的北門肉圓，用門口排隊的人潮說服自己，我放棄，總是要有些遺憾才會有下次的美好體驗。這時吃撐的胃適合街頭散步，打開google地圖避開來時路，隨意往停車場方向走去。

彰化火車站外觀不知改建多久了，不再是許多年以前印象中的舊觀，路旁指標顯示不遠處就是扇形車庫，忍住不前，不然我起碼會花上一個小時逗留看火車，時間有限我得好好控制時間啊！

鐵路醫院

望著年輕時常逛的的光南大批發，好像老朋友重逢般開心，原來你還在。經過彰化唯一僅存的台灣大戲院（全盛時有7家），前不久台北朝代二輪戲院結束營業也讓我不勝唏噓，學生時期有在那度過一段美妙的電影時光。

感嘆時光飛逝的無奈心情下，意外忽然發現我走到了鐵路醫院，不曾聽聞這段典故，附近有小西文化協會為了推廣地方文化，原來小西街在1960年代和台北市迪化街、台南市大菜市，並稱為全台三大布市。同時為了保留在地歷史建築而四處陳情努力奔走，才留下了這一座全國獨特的彰化鐵路醫院。

彰化鐵路醫院1938年完工，建築外觀呈不對稱的立面設計，形狀似輪船，屬於現代主義為臺灣日治時期的建築，舊稱為高賓閣，提供料理服務，是當時彰化重要的聚會場所。民國三十九年（1950年）整修後作為醫療場所，並在民國六十年（1971年）擴大規模成鐵路醫院，開放給臺鐵員工外的一般民眾就診，直到民國七十三年（1984年）停業為止。（來自維基百科資料）

整修後的彰化鐵路醫院的中庭區設置一部電梯，同時擺放多面立牌介紹此處建築前世今生的淵源沿革。彰化鐵路醫院為臺灣現存的三座鐵路醫院之一（其他兩座分別位於臺北及花蓮），具稀少性的使用特色。

進入彰化鐵路醫院一樓的空間，有舊物販售、二手書店、昭和年代服飾展示間，還有些未閒置使用的區域，看來如何善用空間活化會是接手經營者的重點。

隨意遊走彰化鐵路醫院內部空間，心裡不禁感受懷舊的氛圍，多片木製的窗框和屋頂架構、大理石磨面的地板、雙向氣派的樓梯、像輪船房間般的圓形窗戶，浮現當年高賓閣送往迎來的熱鬧，地方仕紳宴客的派頭氣氛，那個年代的史料不知仍保存多少？

以前高賓閣時期一樓主要是廚房和員工寢室，二樓才是營業區域。剛好我去的時候，現場正舉辦《卦山力藝術祭》展覽，陳列在地家族與街區發展出來的故事，如：南方書店、機車行攝影師、黃記素食、南門市場……等，細看展覽文字可以發現傳統生活累積的底蘊，如何醞釀文化傳承的珍貴寶藏。

▲ 彰化鐵路醫院內部空間：二樓展覽

#地圖車票

【延伸閱讀】高雄／港都散策 與美好不期而遇

【更多文章】NOWA 50+ 的風景 Blog

如果喜歡我的文章，歡迎追蹤【NOWA 50+ 的風景】的 FB 粉專與我互動唷！