台中／一個人也能吃烤肉！韓式平價烤肉鍋物【肉部長】讓人想再回訪

告別2022的跨年夜那天晚餐，我們去吃肉部長。肉部長在台中共有兩間分店，一間位在一中街商圈，一間就是我們去的高工店。價格平價，烤肉、火鍋一次讓你吃飽飽。

雖然是平價餐廳，內部裝潢也不馬虎。座位寬敞，還設有吧台區，如果你只有一個人，突然想吃烤肉，肉部長是個好選擇。

我們點的是二人套餐，一盤豬肉片，一盤是牛五花。豬肉盤有各種口味的豬肉，像是辣味豬、味噌豬、咖哩豬等等，每種口味都兩片。能一次嚐到各種滋味。

牛肉盤整盤都是牛五花，灑上蔥絲，現烤出來更加美味。烤盤上還附有洋蔥、韓式泡菜、黃豆芽，搭配肉片吃，口味更豐富有層次。

二人套餐除了肉盤，還附一鍋小火鍋。灑上滿滿蔥花的火鍋，一口肉、 一勺湯，超級享受啊！

二人套餐還有附上一大碗擺滿海苔的白飯，以及韓式炸雞與炸年糕。其實這份量，若還吃白飯，對我來說會太飽，不要說我，連林恰恰都沒吃飯。但這一大碗的白飯，還是被我們消滅了，幾乎9成是苳吃的，超強的她！對於小孩來說，果然有海苔+白飯就無敵了啊！

而如果你是大胃王，怕吃不飽也不用擔心，自助區還有王子麵等麵類，讓你自己煮，想要吃吐司夾肉片的，也有吐司可以選擇。本來一開始看到有麵，我還想說來煮個麵吃，但當我吃到第二盤肉以後，就慶幸我沒有做這個決定，實在是太、飽、了！！

自助區除了剛剛提到的麵、吐司，飲料也有不少選擇，想喝熱的、冰的都自便。

如果是想來點韓國當地的零食、酒品，櫃台前也可自行購買喔！

無論一個人或是很多人，平價、舒適又吃得飽的韓式烤肉-肉部長。

肉部長 韓式平價烤肉鍋物（高工店）

地址：台中市南區高工路355號

周邊有收費停車場

電話：（04）2260-5252