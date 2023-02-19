台北／喜來登東坡肉、剝皮辣椒雞腿麵、牛肉麵 在家也能輕鬆享用！

在家輕鬆享用喜來登牛肉麵。

連假開始前，貼心的朋友為胎胎張羅了喜來登東坡肉冷凍包，喜來登剝皮辣椒雞腿麵冷凍包，還有喜來登牛肉麵冷凍包。假期裡彈性運用後，上菜壓力減輕不少。

喜來登東坡肉冷凍包裡面有四大塊東坡肉，放進電鍋後加熱即可，看看手邊有任何綠蔬，清燙之後圍上，便能驕傲的端上晚餐主菜東坡肉，保證連襯底燙青蔬都因甘美醬汁而可口。這份東坡肉份量很夠，胃口很好的年輕人表示吃一塊就非常飽，而且是大口吃肉的豪邁感。東坡肉軟腴，醬汁甘味正好，大學生表示應是自己最欣賞的東坡肉。

喜來登紹興東坡肉冷凍包。

拆開包裝後放入大同電鍋覆熱，醬汁呈現凍狀。

覆熱完成的東坡肉瑩亮。

燙過青蔬後圍邊，即可驕傲的出場。

喜來登牛肉麵素有大廳酒吧鎮店之寶之美名，選用美國牛筋與牛腩分開滷製成最佳狀況，並搭配特製湯頭與家常麵條，是喜來登的經典美味。

包裝建議直接以小鍋加熱牛肉湯再放入麵條同煮即可，我個人還是喜歡用大同電鍋覆熱牛肉湯。

瓦斯爐上小鍋煮麵條與燙青菜。

我認真地數了一下，牛腩與牛筋的數量與包裝顯示圖片相符。

牛筋軟嫩入味，果然是好手藝。

剝皮辣椒雞腿麵，裡面是剝皮辣椒雞湯與一包麵條。

果真有一整隻雞腿。

剝皮辣椒雞腿麵的湯頭金黃澄澈，美味中相當討喜。