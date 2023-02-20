春節年假城裡走沓 大嗑夜市美食

初二紅屋牛排晚餐，飽足愉快。既然在捷運南京三民站處，想步行到松山火車站，散步消食。老公覺得自己過年期間還沒運動，也想稍微走走路，至於高中生，他的訴求是步行至松山火車站，不要放過遇上的每一家彩券行。

年假期間城裡空曠，多線道寬廣馬路留白，城裡的空氣清新許多。許多店家拉下鐵門，發現拉下鐵門的佳德，由兩位服務人員架起小桌販賣佳德禮盒。城裡溫度約莫十度附近，我們討論著既然要賣禮盒，為何還堅持拉下鐵門咧？另一處亮著燈光的是World Gym，幾位正在使用健身器材，有人說起初二就開始運動實在很認真，我個人覺得初二晚上出現在健身房相當時尚。

高中生眼尖發現巷弄裡的彩券行，我們選了三張300元的刮刮樂，一刮之下大學生高中生均中獎300元，至於我挑中的這張，老公與我仔細核對後均判定為沒中獎，老公覺得可以直接丟棄，我還是拿到櫃檯刷一下，竟然也中了三百元，雖說這一刮持平，可選三張中三張，感覺也是好運氣，兔年的訊息還有不要太早放棄。

買完彩券後，大學生與阿姨們先搭捷運回去。老公、高中生與我繼續步行前往松山火車站。打開Google Map確認方向，穿過高架道路旁邊的走廊，經過春節清冷夜裡仍白霧氤氳的小吃攤，走過泛著昏黃燈光的市場邊，台北城裡清靜， 春節年假期間，更適合城裡走沓。左前方突然出現的熱鬧喧囂，是妹妹提過的饒河觀光夜市，初二夜裡人潮擁擠。高中生與老公笑說想不到初二還有這麼熱鬧的夜市啊！

我們加入逛夜市的人流裡，忽然有股熱湯清香，竟然有牛雜湯攤位，晚餐當然還沒消化，我仍想拚一碗牛雜湯，仔細觀察攤位狀況，座位很少，排隊等候的人不少，於是只好作罷。高中生相中古早味雞蛋糕，接著買了西瓜汁，老公發現烤肉串，馬上慫恿高中生排隊買烤羊肉串，四串要價100元，點餐後現烤，調味料撒上剛好，聽說是好吃的烤羊肉串。

穿過觀光夜市後便到松山火車站附近，走出夜市前發現最長的排隊人龍，等著炭烤胡椒餅。高中生問我要湊熱鬧排隊等嗎？胎胎表示不用為難自己，我們日常吃的野原炭烤胡椒餅已是上選了。

初二的饒河觀光夜市。

夜市裡摩肩擦踵。

真心想拚一碗牛雜湯，可惜排隊等候的人太多。妹妹聽說後表示：接接的食量果然Range很寬。

饒河街夜市的鳥卦密集度相當高，我心想會算命的鳥兒都聚在這裡了吧！

春節年假，城裡走沓，熱鬧喧囂，舒心無價。