台北／老字號牛排館紅屋牛排 體驗復古氛圍

初二晚餐紅屋牛排，體驗台北老字號牛排館的復古氛圍。

大年初二龍龍請客，猶記得虎年初二雅室牛排相當美味，兔年初二繼續將主題訂為牛排。到訪過沾美藝術庭苑，覺得牛排老店可以期待，於是妹妹們預訂了另一家老店紅屋牛排，新年嚐試新店家的概念。

菜單跟平日一樣，預訂了下午五點15分，用餐時間兩小時。紅屋牛排離捷運南京三民站不遠，進入店裡，彷彿進入另一空間，桌上點了古典長蠟燭，空間有種老式優雅感，可能是年節期間生意太好，座位感覺擁擠。服務人員相當俐落，迅速回應需求，主動為外套準備布套保護。

點餐時我問了龍蝦是冷凍的嗎？服務人員俐落回答是熟凍。麵包兩款深獲好評，湯品熬煮到位，沙拉可口。主餐裡我覺得表現最好的是美國牛小排，甚至優於現場的Top Cap。另外令我眼睛一亮的是戰斧牛排回烤的骨邊肉。

初二晚餐紅屋牛排館。

雖然座位稍嫌擁擠，整體氛圍是老式優雅感，尤其是桌上的蠟燭，名副其實的燭光晚餐。

過年期間仍是平日菜單。

麵包籃送上法國麵包與香蒜麵包。我喜愛法國麵包的質地，高中生很欣賞香蒜麵包。麵包是經典款美味，一開始送上三籃，本桌又續了三籃。

牛尾濃湯，我覺得熬煮相當到位，是很合格的牛尾湯，高中生與大學生卻很介意湯裡出現綠豆子。

海鮮巧達湯。

沙拉，服務生會過來加醬（千島醬或和風醬），我選千島醬，分量特別叮嚀一半就好。

我點了主廚特餐：美國無骨牛小排、明蝦與龍鱈。

無骨牛小排大獲好評。

老公選擇龍蝦牛排（紐西蘭牛排）。

五分熟的切面。

高中生點用戰斧牛排18 oz.

上桌後帶骨部分隨即切開，送廚房回烤。

回烤的骨邊肉焦香迷人。

甜點起司蛋糕，本桌很重視甜點的幾位，對於餐後甜點是起司蛋糕很有意見。

餐後飲料我選熱茶，附上檸檬片得我歡心。本桌點用柳橙汁的幾位不太開心，她們懷疑喝到美粒果。

初二聚餐很開心的。若再訪，我會點用美國無骨牛小排。

紅屋牛排館南京店

地址：臺北市松山區南京東路五段60號1樓

電話：02-27472197