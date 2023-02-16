台北／獨到懷舊氛圍 蜂大咖啡讓熟客一再回訪

午後喝杯峰大綜合咖啡配桃酥。

寒冷的午後，興高采烈的約朋友一同造訪麵包廚房，赫然發現鐵門深鎖，後來也發現麵包廚房仍未恢復內用。朋友說那去蜂大吧。知道台北蜂大咖啡很久了，印象是櫃臺上一整排的玻璃罐餅乾，還有人滿為患。首訪峰大在台南峰大老宅咖啡，知名的桃酥，竟是由台北Hand Carry送至台南！想嚐嚐久違的桃酥，自然對台北蜂大頗有興致。

胎胎在西門町是沒有方向感的，跟著朋友的腳步走到蜂大，朋友說起蜂大與隔壁的南美咖啡均是老店，先問問蜂大有沒有位置吧！周一午後，蜂大竟有九成滿，我們幸運的有張空桌，就坐點咖啡與甜點，很奇妙的甜點選項出現蓮子湯。點餐後等送餐再付帳。至於桃酥等餅乾，要自行到前面櫃台選用結帳。餅乾選了桃酥與綜合糕，桃酥的鮮酥感果然勝於上回在台南遇到。

不一會兒送上我點蜂大綜合咖啡，入口溫醇口感好，朋友點了復古味十足的巧克力聖代。蜂大的來客絡繹不絕，我在這裡是相對年輕的客人，也許是獨到的懷舊氛圍，眾多熟客一再回訪。蜂大咖啡有一定的品質，氛圍不是靜謐文青，是熱鬧街坊。

周一午後來到蜂大。

桌面訴說蜂大的歷史。

在座位上點用飲品，到櫃台點了桃酥與雞仔餅。

頗喜愛蜂大的桃酥。

也試試雞仔餅，氣息是甜鹹交雜。

本想掰開雞仔餅分享，可雞仔餅質地頑強，只能獨享。 雞仔餅質地是硬脆餅，一口咬下候覺得滋味熟悉，口感是硬餅乾帶著油脂，邊咀嚼邊思考，確定是古早味魯肉餅的甜鹹味。

也點了花生糕與綠豆糕。

質地細緻。

飲料我選蜂大綜合咖啡，一嚐覺得很不錯耶！

桌邊有咖啡黃糖。

想說在復古咖啡店，試試久違的奶精球。

朋友點用巧克力聖代。

裝飾的柳丁正好迎兔年。

蜂大咖啡

地址：台北市萬華區成都路42號

電話：（02）2331-6110