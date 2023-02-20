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桃園／泰式料理餐廳泰上麵 精燉熬煮風味多元又美味

2023-02-20 08:50
 / Smile Tang
圖文：Tang Tang生活札記
圖文：Tang Tang生活札記
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和友人相聚，她還在說著想吃哪些美食店家，接著車子就轉進中壢中山東路二段的家樂福中壢店裡停車場，Tang跟著友人們前進，走進「泰上麵」坐定位後才發現這是一家泰式料理餐廳。

圖文：Tang Tang生活札記
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友人說「泰上麵」在假日是人潮眾多，我們到訪時是平日下午，已過用餐時刻，沒有遇到擁擠時段。

翻閱「泰上麵」菜單，有著麵食、套餐還有諸多單點菜色選項，友人點的菜色選項都合到了Tang的口味。

圖文：Tang Tang生活札記
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一訪的菜色滋味讓Tang想念，於是和兒子再度來到「泰上麵」二訪。

圖文：Tang Tang生活札記
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「金錢蝦餅」一份是兩個，咬開金黃外皮炸衣，裡頭是粉色軟彈蝦肉，搭配甜甜酸嗆的甜醋醬，化解了炸物的油膩感。

圖文：Tang Tang生活札記
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「金沙滑蛋大蝦」，紅橙金沙滑蛋醬料包裏住整隻大蝦，Tang咬著咀嚼Q彈紮實的蝦肉，連蝦殼上的鹹香醬汁也不想放過。

圖文：Tang Tang生活札記
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「綠咖哩雞腿」，夾起一塊肉放進嘴裡，是略有嚼勁的雞腿肉塊，伴隨而來的是微辣滑順的綠咖哩醬汁以及香芧的香氣。

圖文：Tang Tang生活札記
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本以為這碗「泰國香米飯」的份量有點多，但前二道多重的迷人風味醬汁，讓Tang不知不覺的消滅了這碗米飯。

圖文：Tang Tang生活札記
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外層炸得酥脆的「椒麻雞」，軟嫩多汁的雞腿肉片全藏在脆香麵衣裡，酸鹹辣醬汁辣度讓Tang的舌頭有灼熱感，但仍忍不住再夾一塊入口。

圖文：Tang Tang生活札記
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補上一訪時的「蝦醬空心菜」，蝦醬拌炒清脆的空心菜，鹹辣的味道也是一道下飯的好料理。

圖文：Tang Tang生活札記
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圖文：Tang Tang生活札記
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泰上麵》

地址：桃園市中壢區中山東路二段510號

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Smile Tang
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