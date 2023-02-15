台北／誠品行旅In Between西餐廳午餐 美味層次喚醒食慾

陽光正好，朋友正好，美食正好，午餐正好。

把握晴天的午餐，約在位於誠品行旅二樓的In Between之間餐廳，大片玻璃窗框住綠意盎然，包廂裡說說笑笑格外舒心；松露奶油與麵包揭開序幕，師傅炒至黑松露後拌著松露醬加入奶油中，總令我義無反顧地吃完兩款麵包，黑松露奶油自然不會剩下。

新嚐到前菜：香茅黑虎蝦l青木瓜l貝禮詩紅咖哩醬汁，以貝禮詩取代南洋醬汁裡常用的椰奶，使得醬汁裡的南洋風情雅致，一抹櫻花蝦醬，令黑虎蝦彈脆的美味更有層次，惹味中喚醒食慾。

澄清雞湯漫著蕈菇香氣，並以松露點綴。主菜紐約克牛排難得以圓形登場，原來主廚將整塊牛排精修成厚片，外層褐亮內裡粉嫩，沾竹炭鹽，佐黑蒜，滋味更美。陽光灑落，窗景屏翠，午餐是放飛自我的愜意感。

午餐來到In Between之間西餐廳包廂。

今日午餐。

法國麵包與黎麥麵包，黑松露奶油。

這裡的黑松露奶油是我的心頭好。

義無反顧地吃完兩個麵包。

香茅黑虎蝦l青木瓜l貝禮詩紅咖哩醬汁。主廚選用台灣草蝦，去殼川燙後浸泡於香茅油24小時，底部墊著以檸檬葉、檸檬汁、魚露、薑與香菜等食材醃製一天的青木瓜絲。紅咖哩醬汁選用貝禮詩蛋奶酒取代一般常用的椰奶，並襯著櫻花蝦醬。

松露羊肚菇雞清湯，繁複工序淬煉出的澄清雞湯，湯裡有羊肚菌與雞肉慕斯，並點綴松露片，入口是雋永優雅的蕈菇香氣。

朋友的主菜選擇紐西蘭小羊排l白酒松露醬汁。

我的主菜選擇美國頂級紐約克牛排 4oz，端上桌時大家覺得不像一般的紐約客牛排，主廚表示清修後只取紐約客最精華的部分，先將表面乾煎至三分熟後再靜置10分鐘，上桌前再回煎並以250度烘烤至表面焦香。

外層焦香內裡粉嫩的紐約客。

朋友加點的美國頂級稻燻肋眼牛排，桌邊開蓋後熱香氤氳。煙燻肋眼牛排主要是取煙燻時的香氣，襯托頂級牛排肉質的甜味。

甜點櫻桃柑橘巧克力慕斯，底層柳橙海綿蛋糕揉入馬斯卡邦起司，巧克力外殼的內餡主體則填入滋味酸甜的草莓流心醬，實際入口巧克力濃醇裡流淌飽滿莓果香氣。

卡布其諾咖啡。

誠品行旅in between 餐廳

地址：台北市信義區菸廠路98號誠品行旅二樓

電話：02-66262882