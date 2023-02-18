走訪台灣五縣市特色伴手禮，年節禮品推薦！

年節送禮，會感動到收到禮物的，送禮的人可是要用心的，特別是食品之類的禮物，若能夠真對送禮對象的喜好審慎挑選後，禮物才不會白白的送，失去了送禮的誠意。

盤點近年旅遊中帶回幾樣在地特色的伴手禮，有的我甚至成為持續採買客戶，收到禮物的親友回響也都很好，回憶中甜蜜的美好心情浮現！

一、客家本色私房料理《北埔正宗胡椒鴨》

客家本色私房料理，是居住在北埔週邊地區在地人吃的客家味餐廳，很道地的私房料理，並以「胡椒鴨」聞名，2021年農曆春節送給遠地親家的年節禮物，圍爐的除夕夜吃的，吃到的都覺幸福的好吃，尤其是在寒流來襲時吃上一碗，幸福滿滿！

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二、《馬家麵線、一條根產品》

⬆︎ 2018年金門旅遊伴手禮中馬家麵線和一條根產品的伴手禮物，深獲受禮者好評！台北有販售門市，網路查詢即可得知。

三、《品皇咖啡醬油膏》

台灣第一座以咖啡為主題觀光工廠「品皇咖啡觀光工廠」的產品， 2021年嘉義旅遊中帶回的《品皇咖啡醬油膏》，之後我成了自用的愛用者，也得知大台北地區有販售的門市，巧的是離我的生活圈很近，收到禮物的親友回響都不錯，大家都說咖啡香的好物！

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四、臺紅茶業文化館《陳年茶角＆蜜香茶》

2021新竹輕旅認識的茶飲，是個有文化有歷史台灣好茶，參觀中選購 「經典紅茶」和「陳年老茶」冷熱皆宜的茶飲，這一年夏天探訪親友的伴手禮，之後我家也成了愛用的消費者，收到禮物的親人，不定時還會和我一起網購呢？

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五、宜蘭發明館 《宜蘭餅， 厚度 0.1 公分薄的牛舌餅》

全世界最薄的餅，輕薄如紙透光的宜蘭餅，香濃奶香脆酥低熱量的薄餅。

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六、花蓮《阿傳師手工麻糬》，超狂好吃銅板美食

1973年創立於花蓮，隱藏在巷弄的傳統手工麻糬，早晨7:30開賣，二小時內賣光光！紅豆，花生，芝麻三種口味，現做現包現賣，超狂好吃的銅板美食！（這是amy唯一推薦值得排隊的銅板美食，若剛好到花蓮遊，又剛好阿傳師有營業，在附近一定要來搶購）

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七、新竹《福源花生蛋捲》，席捲全台爆漿級的伴手禮

在2019年收到妹妹網購的禮物，之後也發現市面上突然多了好多福源花生醬的堪稱爆漿及的花生捲，現在很好買了，新竹高鐵的超商有販售新竹特色的伴手禮，千萬別多買，好吃美味到會一個接一個的吃不停！

農曆春節互贈禮物的心情點滴～

旅人自居的這些年，走訪幾個縣市主題旅遊多年，不難發現了台灣各地具在地特色的伴手禮非常的多，也適合在年節饋贈親友的，而我也經常收到遠方親友精心像在地小農選購的農產品和加工食品，平常都用得到的食材或調味料，像是茶油、麻油、蜂蜜等等，每到年終會期待，今年會是什麼好物呢？等候未知的心情是愉悅的！

在農曆春節前，選購伴手禮，也成了我最愛做也喜歡的事！

每一次只要是新聞鬧得沸沸揚揚的美食禮品，就會出現搶購，接著若遇到節慶，送禮的最大誠意，似乎也以這禮品為餽贈者為主。看看從佳德鳳梨酥事件以來，這陣子收到的禮品，就是佳德鳳梨酥最多。有一年超值的小潘蛋黃酥，爆紅的當年收到的也都是蛋黃酥禮盒。若我是送禮的人，大概就不會湊這著熱鬧了，很懶得排隊，更不想在網路搶購，多累人呀！

台灣關於點心類的禮品，具名氣好吃的很多可選的，走一趟台北火車站大廳的一樓，隨意逛一逛，都是名聲大的優質伴手禮。有時候送禮不一定要是食品呀！手作小物討喜，有時候甚至比食品更受歡迎！ 可以說是禮輕情意重的禮物， 而且花費不多，收到禮物的也不會有壓力！

像是含有濃濃情意的木刻小物，刻著平安、恩典、喜樂、著和愛的心意，掛在隨身包包上，看到都開心！還有一束永生花代表永恆的愛，或者親手栽種的綠色植栽，再掛上紅色的小掛飾，都是代表誠摯心意的祝福禮物。

⬆︎ 宜蘭木屐博物館，2018年妹妹體驗手作送的禮物，超喜歡的！

⬆︎ 2020被疫情悶壞的當年，買來送給自己的愛的花束。

⬇︎ 前年迷上多肉植物的雷絲公主那一年，親手栽種的小盆栽禮物，收到的朋友都說喜歡！

結語

採購年節禮品前有感而發的分享，對近年經常旅遊的五個縣市中，所認識和發現的七個，卡娃思喜歡的特色點心和私房料理，都是可以作為伴手禮的好物，以我若是接受禮物的人來分享推薦，期待未來我仍能依然抱持著探索景點中發掘新鮮台灣好物的初心，農曆年前再來一次盤點，收穫滿滿的清單，其實還蠻受益的！

今年的農曆春節的假期很長，10天的假期中，探望親友的旅途中多少會需要伴手禮物，文中所提及的縣市伴手禮中，有的甚至可以在當地或者高鐵、台鐵站購得的，大多價位不高的，有的就需要提前網購或預訂，而小小伴手禮總是能夠讓彼此感情增溫的，想好了要送什麼嗎？