台北／紀々花 Nonoka Cafe Bistro 晚餐同樣可口擄獲味蕾

周五才吃午餐，周六就衝來吃晚餐。

很喜歡紀々花和風洋食午間套餐，大學生聽說後，對明太子義大利麵叨唸不已，熱烈慫恿母親隔天衝去吃吧！母親表示隔天自己要上山鍛鍊，午餐一定來不及，晚餐看情況再說。

實際上週六鍛鍊完成，覺得還有力氣出門，可能大學生一晚的碎碎念明太子洗腦成功，隨即約了妹妹小可妹妹阿惠預約周六晚上五點用餐。周五用餐時已詢問過，周間周末菜單都是一樣的。

我們事先研究了晚餐菜單，晚餐套餐有沙拉、麵包、湯、前菜、主菜、主食（茶泡飯或義大利麵），甜點。晚間套餐不附飲料，但是有極具誠意的飲料放題，胎胎看了超級心動，可惜晚上仍有接送任務不能喝。我與大學生決定一人點套餐一人單點，妹妹們也如法炮製。晚餐果然可口，各有各自的最愛，一致認為紀花花很優。

呃，是紀紀花。

晚餐時段的飲料放題令人超心動。

晚餐套餐沙拉，因為醬料調的好，討厭啃草的人勉為其難地吃了些草。

焗烤香蔥法式，有位智齒正作怪的孩子擔心自己吃不動，胎胎保證日式洋食的法國麵包內裡超軟，接著這款麵包就被誇獎了：外層一點酥，內裡又軟，焗烤超香的。

單點明太子透抽義大利麵（130g），290元。昨天剛被我誇獎的明太子義大利麵，今天一樣被誇獎，醬汁調的好，明太子好滋味，義大利麵也煮得剛剛好，阿惠指出透抽也夠新鮮。唯一的小缺點是大家覺得份量有點少，評為若是大食量女生或是男生光吃這樣不夠。其實可以加價30元加麵。回家冷靜後，有人改口供：應該是太好吃才會覺得份量少。

單點紀紀花紅酒燉牛舌（附白飯），360元。端上來時大學生覺得牛舌的份量太過精緻，一嚐之後胎胎表示很有誠意了，牛舌應是選用中後段，本就高價，想想吉村牛舌的價位就知道。

紀紀花的燉牛舌口感軟嫩柔潤，紅酒醬汁質感不厚重、滋味卻是層次分明香氣吩咐，胎胎己也會做紅酒燉牛肉，對這裡的紅酒醬汁是相當好的呈現。

套餐湯品可以選黑松露野菇濃湯或洋蔥湯，黑松露野菇濃湯香味足，洋蔥湯近似清湯的狀況。我個人偏愛黑松露野菇濃湯，妹妹頗欣賞洋蔥湯。

套餐前菜，兩份套餐分別點了煙燻鮭魚與義式蒜香炒菇佐干貝。以份量與香氣來說，義式炒菇佐干貝存在感超強。

煙燻鮭魚就是個海邊小清新；

氣勢當然比不過香氣迸發的妖豔貨，妖豔或清新各有支持者。

套餐主菜奶油野菇雞腿排。雞排外皮香脆內裡多汁，大學生與小可很欣賞白醬燉煮的野菇。

套餐主菜肋眼牛排300g，加價300元。肋眼牛排很美味。

牛排配菜有烤玉米筍與南瓜天婦羅。

套餐主食（小份）黑松露奶油義大利麵。醬汁奶味很重，不是胎胎的菜，但是我妹小可很欣賞。

套餐主食（小份）紀紀花茶泡飯。茶泡飯很令人驚喜，高湯滋味很足，泡飯之後太美味。

甜點京都伊藤九右衛門冰淇淋與日本岡山源吉兆庵白桃餅。抹茶冰淇淋昨天就知道很好，今天新嚐到桃餅，軟糯細緻。巧克力冰淇淋也獲得妹妹們的誇獎。

昨天用餐得到的冰淇淋兌換券，相當日本的牛奶冰淇淋。

結帳帳單。

紀々花 Nonoka Cafe Bistro - 紀紀花

地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄10號（近捷運忠孝復興站二號出口）

電話：（02）2731-9055

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康