台北／福華年糕禮盒 臘味蘿蔔糕、紅豆年糕各領風騷

紅豆年糕在氣炸烤箱裡慢慢變膨，莫名有種療癒感。

感謝朋友費心，張羅台北福華年糕禮盒親送家裡。紅色禮盒裡有珍珠坊師傅手工製作的臘味蘿蔔糕與紅豆年糕。臘味蘿蔔糕使用時令正好地的白蘿葡、在來米漿、與自家提煉豬油，以黃金比例製作香醇蘿蔔糕。趕忙把蘿蔔糕進獻給我媽蘭蘭，妹妹瑪姬負責煎蘿蔔糕，優質的蘿蔔糕自己便能撐住氣勢，乾煎便是最好的登場方式。

感謝費心，台北福華年糕禮盒抵達家裡。

盒裡有臘味蘿蔔糕與紅豆年糕。

優質的蘿蔔糕自己便能撐住氣勢。（妹妹瑪姬拍攝的相片。）

乾煎便是最好的登場方式。（妹妹瑪姬拍攝的相片。）

我妹瑪姬煎出的蘿蔔糕金赤赤的好漂亮。（妹妹瑪姬拍攝的相片。）

福華的紅豆年糕，用料相當講究，市售紅豆年糕常有股香蕉油氣味，福華的紅豆年糕則氣味清新。胎胎沒有裹粉油炸紅豆年糕的才情，但我會使用氣炸烤箱，將紅豆年糕約略切成正方形後，盤上鋪好烤紙，先立著以190度氣炸10分鐘，接著再讓紅豆年糕躺下，繼續氣炸8分鐘。

我使用氣炸烤箱，紅豆年糕乖乖就範，但聽說若使用氣炸鍋，紅豆年糕容易糊成一整團。氣炸完成的紅豆年糕外酥內軟，福華的紅豆年糕溫醇，甜香正好，若放冷了吃也是好滋味。今年春節期間，我超級熱愛台北福華的紅豆年糕。

紅豆年糕切成正方形後，先站著氣炸10分鐘。

端出來約莫是這樣。

再將紅豆年糕放平，擺放時盡量不要碰到以免沾黏，繼續氣炸8分鐘。

紅豆年糕準備好了。

我超愛福華的紅豆年糕，妹妹們與爸媽也稱讚這個紅豆年糕相當美味。