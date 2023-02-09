台北／喜來登辰園享海味一品煲 滿滿上乘海鮮好誘人

煲仔菜熱氣氤氳，款式多變；點心燒臘精彩一如預期，午餐實在開心。

午餐約在喜來登辰園，朋友笑說是虎年吃尾牙。天冷尤其適合熱呼呼的煲仔菜，私心慎愛喜來登辰園的點心，當時喜來登辰園的早茶，便拜訪不只一回。朋友猶記得辰園片皮鵝滋味好，燒肉也來兩款：梅花叉燒與脆皮叉燒，等等又上了金磚燒肉。胎胎鍾愛的點心有燒賣，蘿蔔絲餅，今日的黑松露水晶翠玉餃格外晶瑩剔透。

煲仔菜的海味一品煲，鮑汁海參鵝掌煲是預期中的好滋味，而啫啫蝦乾砂芥蘭煲頗令人驚喜，芥藍菜每位大升級。於是午餐是滿滿的一桌佳餚，桌上是山珍海味齊聚的概念了。

午餐與朋友相聚辰園包廂裡。

小菜：桂花蜜芋頭、紹興醉鳳爪、柴魚龍鬚菜。

啫啫雞球煲，雞肉香嫩。

雲耳濃湯娃娃菜。

啫啫蝦乾砂芥蘭煲，芥蘭滋味極好。

鮑汁海參鵝掌煲，砂鍋裡是滿滿的醬香膠質。

辰園海味一品煲，滿滿的上乘海鮮。

梅花叉燒，味甘潤香。

金磚燒肉盈亮誘人。

加點特製芥末籽醬。

燒鵝。

燒鵝佐冰梅醬。

魚子雞燒賣鮮甜多汁，辰園的燒賣有別傳統豬肉餡燒賣，改以雞肉製成泥餡，再以魚卵點綴。

蘿蔔絲餅。

XO醬炒蘿蔔糕。

麻辣牛肚。

黑松露水晶翠玉餃

今天格外喜愛黑松露水晶翠玉餃與燒賣。

胡椒四神煲湯，師傅以廣式煲湯手法演譯四神湯，四神湯料融進湯裡。

燕窩蛋塔。

燕窩蛋塔上方是蜜過的燕窩，手拿品嘗最好。

甜湯是堅果核桃露。

辰園菜色豐富、傳統中帶著新意，盡興吃喝盡興聊天真好。

喜來登辰園

地址：台北市忠孝東路一段12號B1

電話：02-23215511