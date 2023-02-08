台北／一見鍾情的和風洋食 紀々花 Nonoka Cafe Bistro

可謂一見鍾情的和風洋食午餐。

預約了捷運忠孝復興站例行的臉部保養，一人午餐選定今年剛開業的和風洋食餐廳，決策過程也簡單，之前欣賞的九州純冰原址歇業後在此下午時段販售，轉進SOGO復興店附近的巷弄中，找到紀々花，這裡有午餐菜單，下午茶菜單，晚餐菜單，九州純冰或鐵鍋鬆餅需下午一點半之後才能點用。

紀々花是日本人主廚手作的經典的和風洋食，於是在饒富風情的小包廂享用午餐，沙拉與湯品質很好，明太子與明太子醬合作出明太子透抽義大利麵，義大利麵口感帶芯正好，好久沒吃到如此令人滿足的明太子義大利麵。

抹茶冰淇淋使用宇治抹茶，帶絲抹茶典雅苦味，附餐紅茶也香。午餐套餐內容有沙拉，麵包，柚子胡椒雞湯，主食明太子義大利麵，冰淇淋與飲料，這樣380元加一成。雖然隔壁在整修，一直傳來鑽牆聲，仍然覺得午餐很棒，定再訪。

胎胎：紀花花很優耶！改天我請妳們去。

小可：那是紀紀花。

找到巷弄裡的紀々花。

預約十一點用餐，我是第一組客人。

布幕隔成的半包廂。

今天的座位。

座位邊上均有插座，紅色玻璃瓶裡是Tabasco。

野菜沙拉，沙拉醬帶點若有似無的蒜味，頗可口。

柚子胡椒雞湯與焗烤香蔥麵包。湯品很熱，端上後好一陣子仍冒著白煙，這一點我很欣賞。

焗烤香蔥法國麵包，外皮微脆，內裡軟柔。

柚子胡椒雞湯熱香正好。

明太子透抽義大利麵，除了上方的明太子，義大利麵也以明太子拌炒，收汁的狀況很好。

義大利麵是帶點麵芯的口感，相當喜愛。好久沒有吃到如此令人滿意的明太子義大利麵了。

甜點選擇抹茶冰淇淋，使用宇治抹茶，抹茶微苦細緻。

飲品選擇熱紅茶，是以茶葉煮成的紅茶。

結帳金額。

紀々花 Nonoka Cafe Bistro - 紀紀花

地址：台北市大安區忠孝東路3段248巷13弄10號（近捷運忠孝復興站二號出口）

電話：（02）2731-9055