花蓮／文青日式風「小村・日」 壽喜燒牛肉丼誠意滿滿、份量十足

傍晚五點五十分，我們離開民宿前往新城老街覓食。

從Google map上看，新城老街也是有些店家可以選擇，但實際到了現場才發現這條老街入夜後幾乎沒什麼店家開著，即使是週五夜晚也一樣，這令我有些意外。

黑嘉莉持續擔任好友的心理諮商ing，雖一邊講電話、也看到老街居然啥都沒有，跟我眼神示意後，於是啟動備案，往新城市區去。

在民宿找晚餐吃什麼的時候，我已經先把備案看好，當時想說要是老街沒有看到想吃的，那就往新城市區看看。

新城老街這頭是舊時新城熱鬧的地方，日治時期新城稱為「研海」，此名稱取自台灣第五任總督佐久間左馬太的號，這類為了紀念某人而命名的行政區在日治時期也不多見。研海這個行政區首次於地圖上登場，是在一九二零年九月的花蓮港廳改制，當時稱為研海支廳；到了一九三二年再次改制為街庄制，新城（老街區域）和北埔就改為研海區，我們現在要去的新城市區就是在北埔一帶。

從老街往北埔大約要二十分鐘車程，離開老街後忽然就下雨了。

我來花蓮的次數不多，在花蓮碰到雨天的機會更少，根據氣象報告，今晚到凌晨會有零星雨勢，沒想到真碰上了。

抵達北埔，果然比老街那邊熱鬧得多，雖也是小鄉鎮的感覺，卻多了不少店家與人車，我們想要去吃的日式料理餐廳「小村・日」就在統冠超市對面的新樓房一樓，好在我們來的時間是晚上，店家招牌算是清楚，白天或許會比較不好認出。

外頭雨勢正大，停好車後，我們撐傘走到店家門口，黑嘉莉終於結束這一趴的諮商。

「小村・日」是一間開幕不算太久的店家，整間店看起來頗有文青感、也有基本的日式風情，店內座位數不算多，但開放廚房的設計讓人看了就心情愉快；進入店裡時剛好還有比較寬敞的座位，店員也親切幫我們安排，就在我們坐下沒多久，後面來的超過兩人的客人都只能先擠一下小桌。

拿起菜單，黑嘉莉蠻意外這間店真是以壽司為主，麵飯類的選擇較少，她擔心我會挑不到想吃的餐點，例如勝丼，我要她別想那麼多，就算沒有勝丼也還有牛丼嘛，哪需要一定得吃到什麼不可？她就是覺得我沒吃到喜歡的餐點會沒有飽足感，但我看到的是這間店的料理應該會是她喜歡的。

我們點了一份壽喜燒牛肉丼、茶碗蒸以及今天店裡最後一份綜合卷壽司，黑嘉莉再看了看菜單，我發現她的視線落在握壽司上頭，問她要不要點個握壽司吃？她卻猶豫不決要吃什麼，最後我決定給她一份薄鹽檸香比目魚。

黑嘉莉問，握壽司你又不喜歡吃、幹嘛點這個？我笑回，妳喜歡吃就好啊。

餐點上桌速度頗快，壽喜燒牛肉丼讓我們眼睛一亮，堆滿蔥花與牛肉片的模樣光看就很滿足，黑嘉莉吃了一口茶碗蒸說這很可以，綜合卷壽司每個都很飽滿，尤其稻荷壽司實在讓我們吃得說不出話來；比目魚握壽司最後上桌，我都看到見黑嘉莉眼裡的閃光了。

這份比目魚握壽司是店裡最高價的握壽司（黑嘉莉吃完才發現XD），魚肉鮮甜可口，有黑嘉莉認證好吃，我也吃了一貫，確實甜味清楚、口感清爽。

壽喜燒牛肉丼確實滿滿誠意，扒到最後才感覺嘴裡有一點膩，搭配味噌湯喝就少掉很多油膩感，本來她覺得我會吃不飽的，我搖頭說，這麼一碗份量十足的牛肉丼真是夠了，本來我還想買點炸物回房間吃宵夜，現在看來應該是省下來了。

味噌湯

飽食後走出店裡，外頭還在下雨，北埔街上的夜晚雖然有些路邊攤與店家點綴，整體來說依然清閒，我問黑嘉莉有沒有要去什麼地方？她說咱們趕緊回民宿去吧、訂了這麼特別的民宿應該要多待在裡頭的。

回民宿途中遇雨

回民宿途中遇雨

有意思的是，當我們離開北埔往老街方向前進，雨勢也跟著趨緩，回到民宿時已經沒有雨了，甚至地上都是乾的，花蓮的雨就讓我們體驗了一個晚餐的時間，明天又會是好天氣吧！