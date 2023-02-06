台北／九華樓春大直店 搬家後美味不變、設計更加年輕化

疫情後的聚會來到「九華樓」，搬家後的九華樓有讓我眼睛為之一亮！天呀！！也變得太……年輕了吧？！牆上粉嫩的顏色就像為網美打卡設計的。

入內後像是蛋型、鳥巢、山洞……等模樣的設計空間，這……跟印象中的九華樓完全不一樣；差一點還以爲換了東家？沒想到是請了厲害的設計師，而老闆也能接受新的想法與觀念。

讓空間變得年輕化，也符合現在吃飯人數變少的潮流，嗯，即使人少少的家庭，或是兩人的聚會也都能好好吃飯哦！

九華樓 春大直店

網站：https://www.chiouhwa.com/

九華樓菜單：https://www.chiouhwa.com/menu-detail/Main-Menu/

地址：104台北市中山區樂群三路303號3樓

電話：0903083308

營業時間：11:30–14:30、17:30–21:30

今天，雲跟朋友兩人，也許無法點多樣的菜色，但很開心，現在的「九華樓」，兩個人也能點菜，也能好好吃飯嚕！！

實在是太……久沒有來這個區域了，上次來應該是來ＲＡＷ吧？！沒想到附近多了這麼多店，變得這……麼熱鬧，九華樓新址的這棟大樓「春大直」，也藏了一些不錯的店，就連曾吃過的驢子餐廳，也就在隔壁哦！！哈哈哈，看來下次還可以再約這一帶。

入口弧形模樣，是原本大樓的設計，但九華樓與這面特有顏色的牆面，感覺相當雅緻，也有中低調的現代感。

有人說這是巧克力顏色，也有人說是粉色大理石色……我想，這……應該是設計師特別調出來的色彩，這色調有點像是前幾年開始很流行的莫蘭迪色系……。

一種維持有著中式古典高雅的色彩，但又不失為年輕化的顏色；下次還真想拿著PANTONE 色票卡來比對一番（笑），以前廣告公司的職業病犯嚕！

室內空間也是用這個主色調，讓空間有種明亮的神秘感，這……跟印象中吃中式料理的地方很不同，如果沒說這是間什麼店，我想很容易被誤以為是咖啡店吧？！不過，這可是一間創立於民國76年，華泰大飯店集團成立時間最早的粵菜餐廳「九華樓」。

疫情前我跟幾位朋友曾在舊址吃過烤鴨，喜歡，好吃；不過，今日只有兩人吃飯，所以就沒預定了，這裡還有很多好吃的呦！

冷颼颼的天氣，點了個湯，點了幾樣菜跟甜點，這樣的午餐也太……豐盛，吃得好……滿足呀！！好好吃飯，隨便拍拍，也許是疫情後的轉變，現在總覺得自身體驗感受勝過於照片，所以為了能吃到食物最美味的溫度，所以就簡單拍拍嚕！（上桌的美食，都比雲相機中的照片更佳誘人哦！！）

「菠蘿鎮江醋排骨」這是店內的推薦菜，也是自己近期內很愛點的菜，因為今年認識的泰國朋友，他喜歡糖醋排骨，所以吃到好吃的，必定介紹他去吃；所以這道菜就先幫他吃吃看嚕（笑）！

上桌時，香氣逼人，可以聞得到醋的酸，入口時，排骨炸得外酥內嫩，與外頭的醬汁緊密結合再一起，絕配的美味，咬一口肉，可以吃到肉汁與外頭包裹著特條的醬汁，有：鎮江醋、冰糖、桔汁……等等。

嗯，除了排骨外，還有炙燒過的鳳梨，搭配著吃，提味又解膩，嗯，這好好吃，相信我們在台灣的的泰國朋友會喜歡。

另外這道「百花釀油條」，也太……喜歡嚕外觀與熟悉的油條類似，頭尾沾加上了芝麻，如果，你覺得這沒簡單，那……就錯嚕我入口時，發現這油條超脆且裡頭還藏有東西，小小一口，就知道這道菜不簡單！！

裡頭是將草蝦打成漿，鑲入對半切開的油條中，這……好好吃哦！！也是超級香了，這會讓人想起熟悉的金錢蝦餅，但這可是有著熟悉的台灣味，好吃極了！！單吃就好有味道，再加上主廚特調的醬汁，又多了另一番風味呀！！

因為今日天氣冷颼颼的關係，所以我們點了喝了全身會暖呼呼的「砂鍋干貝煲雞湯」這……砂鍋內的雞湯，是喝了會暖身又暖心的湯，裡頭看似簡單的食材，相信花了師傅不少時間燉煮，這雞湯好好喝，讓人一碗接著一碗；少了老牌雞湯的油膩，倒是多了一份清甜的滋味，因專心跟朋友聊天，所以怎麼做的，就沒有特別研究，不過，這雞湯真是好喝極了！！我看了「九華樓」標榜「用簡單的食材，做出不簡單的料理 。」

我想，砂鍋干貝煲雞湯應該很能體現出這樣的理念，好好喝哦！！相信，材料應該也是師傅精挑細選的吧？！

另外點了市場季節時蔬，今天是豆苗花，這我有點久沒吃到了；喜歡吃豆苗的自己，一聽到有豆苗花，當然就是它嚕透過油，大火快炒後，新鮮的青菜，翠綠的模樣就很誘人，入口也是清脆，火侯剛剛好，挑菜也不馬乎哦！！真的也是很簡單的食材，但不簡單的料理呦！

另外還有一大家必點的「椒香青龍吻仔魚麵」，這……入口後，我想問服務人員，這醬料有沒有賣呢？天呀！！這醬汁也太……好吃了吧？！我想買回家拌麵呀！！

現場的「椒香青龍吻仔魚麵」裡頭有吻仔魚、酥炸青辣椒、自製剝皮辣椒與獨家椒香醬，與麵條均勻地結合在一起，這……也太美味了吧？！甜滋滋的味道，還有微量的辣味，這……真的好想有賣醬汁，我想買回家，想能時時吃得到呀！！

天呀！！這……明明是很簡單的東西，但怎麼會這麼好吃呢？太……驚豔嚕！！

最後還有甜點收胃「手工鴨蛋黃布丁」這我在之前的九華樓吃過，且印象深刻耶！！記得以前好像沒有單點，要搭配烤鴨餐才有，現在可以單點了，太棒嚕！！

整個製作過程不添加任何一滴水，選用鴨蛋黃與牛奶，全程不加一滴水製成，有別於常見的雞蛋布丁，味道更加滑順濃郁，用 「手工鴨蛋黃布丁」來做午餐的ending，有著滿滿的幸福感，啊！！好…….滿足呀！！

搬家之後的九華樓無論從空間上，或菜色跟份量上都更適合我了，只是好討厭，這裡離我家好遠好遠哦！！不過，下次跟朋友約大直吃飯時，又多了一個好地方囉！

………………………………………………………………吃喝玩樂，沒有終點

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