台中／古法製作韓式料理【非常石鍋】 用完餐還可換韓服讓你一秒飛韓國！

台灣真的是美食天堂，除了台灣小吃、台式料理以外，想吃各國的料理通通都有，選擇十分多元。今天分享的是台中韓式料理餐廳-非常石鍋，以古法製作韓式料理，用完餐以後，還可以更換韓服，配上韓式佈景，讓你一秒飛韓國。

非常石鍋位置在北屯路上，路邊停車要看運氣，但不用擔心，餐廳對面就有一個收費的三光停車場，非常方便。

一踏進餐廳，就有著韓國的氛圍。非常石鍋主打客製化韓式料理，如果有不吃的食材，告知店家，他們可以幫忙挑出來喔！

韓國華僑老闆與老闆娘，從醃料、沾醬到調味粉，全部都是自己獨一無二製作。他們有一個經營理念我很認同，離開了韓國，其實韓國料理就不道地了，因此不追求最道地，但追求最好吃。

餐點價位不高，種類很多，連素食都有7道餐點可以選擇。不只是內用，也可以外帶，加入店家官方LINE會員，訂位、外帶都可以使用。加入會員，也可以第一手知道店家不定時舉辦的優惠活動。

說到活動，我們去的時候剛好看到店家在推出「談心日」。由於現在人太愛划手機，店家希望大家跟身邊的親朋好友好好專心吃一頓飯，把手機鎖進盒子裡，只要用餐期間都不使用手機，挑戰成功就能獲得免費隨機餐點兌換券。

我覺得很有意思，這是我第一次看到餐廳有舉辦這種活動。不過我第一反應是，這樣我就不能拍照，讓手機先吃飯了耶！哈哈，歡迎有興趣的人，可以去挑戰看看。

才點完餐，店家會先送上6道小菜，辣泡菜、辣菜脯、辣豆芽菜、醃杏鮑菇、醃蘿蔔、海帶芽。每樣都是我喜歡的口味，尤其辣菜脯，超級下飯，我都想問店家有沒有單賣了。

這天我們兩大一小，一共點了炒海鮮烏龍麵、起司石鍋拌飯、烤雞肉車車套餐、海鮮煎餅、炸年糕、魚板湯。

韓式料理必吃的就是石鍋拌飯，飽滿半熟的太陽蛋，與熱騰騰白飯、豬肉攪拌均勻，配上柚香辣醬，香味十足好下飯。

炒海鮮烏龍麵的醬汁也拿捏的剛好，醬汁的濃郁有出來，又不會死鹹，我個人認為只要醬對了，基本上那道料理就是好吃的了。

非常石鍋的飲料採自助式，想喝可樂汽水、茶、或是果醋類，這裡都有。

那天我們一家三口都是喝熱麥茶，天氣這麼冷，來杯熱麥茶最棒了。

而如果是飯後一定要來個甜點的人，還有五種口味的冰淇淋可以選，任你吃到飽喔!

吃飽了起身動一動，準備更換韓服，進行韓服體驗吧！不只大人、小孩都有多款韓服可以選擇，它們還搭了簡單的拍照區，連場景都不馬虎。

更棒的是，拍照過程都不會有人來打擾，讓客人自由選衣服，自由拍攝，你可以盡情、自在的拍好拍滿。

平價的韓式料理，還能更換韓服，非常石鍋真是一間吃飯兼具娛樂性的餐廳。你也想體驗一秒飛韓國嗎？就找個時間來非常石鍋吧！

非常石鍋

粉絲團：https://m.facebook.com/no.1bibimbap/

店址：台中市北屯區北屯路222-11號

電話：（04）2233-2665