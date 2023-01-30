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桃園／繽紛時尚熱門甜品店 馬卡諦義大利冰淇淋桃園旗艦店

2023-01-30 09:00
 / Smile Tang
圖文：Tang Tang生活札記
圖文：Tang Tang生活札記
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和同學相約健走，從虎頭山步道一路走到桃園市區，收集到約一萬五千步數，到附近大有路時已近晚餐時刻，當時同學提議兩家餐廳名單讓Tang選擇，我們走著走著，眼前出現了名單一「馬卡諦義大利冰淇淋桃園旗艦店」，頭昏腦頓、四肢乏力的Tang立即指著它說：「就這家了！」

圖文：Tang Tang生活札記
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到訪日正是聖誕節慶當週，店內的聖誕佈置歡樂氛圍極為濃厚，讓Tang忍不住四處走動記錄。

圖文：Tang Tang生活札記
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然後被這一格格色彩鮮豔的義大利冰淇淋所吸引，Tang挑選其中的肉桂口味試試，一小匙入口，三秒後那肉桂的濃香從舌後竄出，呃，這香氣味對Tang來說是屬於有點濃肉桂的程度。

圖文：Tang Tang生活札記
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沿著樓梯往上走，有聖誕老公公桌、快樂麋鹿桌……。

圖文：Tang Tang生活札記
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我們選擇和雪花企鵝在一起。

圖文：Tang Tang生活札記
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翻閱菜單品項時，在義大利麵套餐與輕食套餐間搖擺難以決定，但我們實在太想吃這兒的義大利冰淇淋，最後勾選了有著熱壓方塊吐司＋冰淇淋一球＋飲品一杯的「熱壓方塊吐司套餐」。

先上桌的是同學的「黑糖珍珠鮮奶」以及Tang的「黑巧克力可可＋綿花糖」。

圖文：Tang Tang生活札記
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「熱壓方塊吐司」，一份是軟嫩牛肉口味，另一份是柔軟雞肉口味。

圖文：Tang Tang生活札記
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蛋白質肉片與起司塊、蔬菜、紅蕃茄片、小黃瓜片、洋蔥段層層的包覆層疊熱壓在方塊吐司內。

圖文：Tang Tang生活札記
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圖文：Tang Tang生活札記
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熱壓方塊吐司還搭配著一座沙拉小山，有著各式綠葉生菜，紅蕃茄、蔓越梅乾、黃紅甜椒條，沾拌著千島醬料更易入口。

圖文：Tang Tang生活札記
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有冰淇淋餐點時就特別忙碌，又想拍照記錄，又怕趕不及它融化的速度，這一球是香甜草莓，另一球是苦甜榛果巧克力。

冰淇淋濃郁的香氣在嘴裡緩緩環繞著，好喜歡這義大利冰淇淋化在舌間味蕾的感覺，義大利冰淇淋甜美但沒有美式冰淇淋的甜膩口感。

圖文：Tang Tang生活札記
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Tang沒有忘記濃郁的「黑巧克力可可」，只是逐漸降溫的可可，已不讓繽紛綿花糖溶入其中。

圖文：Tang Tang生活札記
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圖文：Tang Tang生活札記
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馬卡諦義大利冰淇淋桃園旗艦店》

地址：桃園市桃園區大有路368號

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Smile Tang
愛美食。愛旅遊。用影像記錄當下時空的感動..............。／圖文同步發表於UDN部落格、痞客邦、U值媒.uMedia、方格子、 Potato Media／◎所有文章版權屬個人所有，未經授權，請勿隨意轉載 ◎ Tang Tang生活札記. 部落格 http://blog.udn.com/SmileTang/article 　 粉絲頁https://www.facebook.com/SmileTangBlog/
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