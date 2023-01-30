台中／15樓美景輕奢風！浮雲客棧早餐吃到飽 鮮蝦、魯肉飯好豐盛

來到台中輕旅行入住浮雲客棧，第二天享用住房附的自助百匯早餐吃到飽，用餐地點是15樓的萊可曼法式餐廳。高樓美景一覽無遺，挑高的空間、開闊的視野……，在這樣輕度奢華風的環境吃早餐，非常舒適愜意！

取餐區很集中、相當方便。熟食的部分選擇不少。

日式蒸蛋的擺盤整齊漂亮！

早餐供應油豆腐蠻特別的。

清蒸鮮魚沒有腥味，表現中規中矩。

地瓜看起來可愛、紫色很療癒；口感綿密，甜度剛剛好，真的是很健康的早餐。

培根肉不會太肥，也不會過乾。

這裡是雞塊、薯條、早餐腸，西式的餐點表現不錯。

熱食的部分還有滷肉，不是重鹹重油的口味，比較清爽反而適合早餐吃，如果能夠再更軟嫩一些就更讚了。

蔬菜有花椰菜和高麗菜，高麗菜不錯吃。

新鮮的沙拉吧當然不可少，選擇也算多樣化，最特別的是鮮蝦。

湯品有玉米濃湯、虱目魚丸湯，項目實在很多，來不及品嚐相當可惜呢！

料多實在的皮蛋瘦肉粥。

經典的台式早點，當然少不了清粥小菜，六樣菜色該有的都有了，也都是標準配備。

水果檯有六種水果，芭樂清脆、葡萄也甜，香蕉看起來很新鮮。

還有冰豆漿、冰牛奶、麥片可以選擇。

飲料吧有汽水機、還有氣泡水機，搭配了檸檬片。咖啡機還有抹茶拿鐵。

麵包檯上有兩種吐司、以及小可頌、果乾麵包、布里歐。大家一致認為布里歐口味最棒！

甜點櫃有六種點心可以選擇，最亮眼的當然是那翠綠翠綠的抹茶馬卡龍。

料理的口味大多清爽；鮮蝦相當大尾肉質Q彈，可以說是表現最好的菜色。

淋上優格醬的生菜也很爽脆可口。

我很喜歡皮蛋瘦肉粥和滷肉飯。滷肉飯挑了偏瘦的部分、香氣十足不油膩；米飯粒粒分明，搭配起來很有味；香菇也給得大方，這是我最愛的一道料理！

焦糖烤布蕾、鮮奶奶酪、檸檬優格蛋糕都蠻讚的。

最讚的當然是抹茶馬卡龍，奢華的享受貴氣細緻的滋味，有點甜又不會太甜，吃到百分百的幸福感！ 以這裡的早餐價位來說，多吃幾個馬卡龍，就已經回本不少，可以說是最大的亮點。

在聖誕節前，餐廳的佈置也有濃濃的聖誕風，視覺上很有節令感，讓人覺得很溫馨。

看到價目表上標示早餐的價格是成人415元（需加一成服務費）。

這次的旅行我們選擇浮雲客棧豪華家庭雙床房附帶早餐方案，總結來說是令人滿意的一泊一食，大家都覺得住得舒適開心。

豐富的早餐CP值高，對有旅遊、商務需求的人來說在挑選住宿時是蠻能加分的項目。只是我們的用餐時間只有一小時，如果能再長一點就更完美了。建議要早一點來用餐，不會有尖峰時間的人潮，可以享受到滿滿的都會輕時尚風喔！ 以後再來台中旅遊，絕對是會回訪的口袋名單！

以下是浮雲客棧與萊可曼法式餐廳相關資訊

浮雲客棧

地址：台中市西屯區西安街277巷59號

電話：04-2706-5855

萊可曼法式餐廳

電話：04-2706-5711