彰化／深具特色朝天露簡餐咖啡館 每道主食料理做得很道地

早在二鹿風華時期，鹿港即被兩岸往來商旅，讚譽為美食天堂；現代的鹿港美食饗宴，除了仍保有古早糕點、手路菜、老店家、小吃等民俗傳統氛圍，更展現出許多年輕人，引進的創意、創作與研發。

老鹿港人大概有印象，80年代的彰鹿路上，有家頗負盛名的餐廳─滿興樓。當時的婚宴、喜慶、社團團聚、活動辦理等，滿興樓都是首選。滿興樓舊址，現在的東家，是鹿港知名百年老店施金玉香舖，其右側則為年輕老闆利用40呎的貨櫃改裝，經營簡餐、咖啡店，店名為「朝天露」。

蒔緣好奇的向老闆請教，店名取為朝天露是個怎樣的發想？或是有特殊意義？我們先看看下面這張，擷取自網路的飲料廣告影片，再回想我們平常喝水或飲料時，是不是不自覺的會有一個頭部上仰的動作。原來販賣飲料是老闆的本業，經高人指點，將店取名為朝天露，意思是我販賣的甘露，令人迫不及待一飲而盡；後來轉型賣咖啡與簡餐，就沿用舊店名了。

選好室外的座位後，我點了「南法波爾多紅酒燉牛肉飯」，我先生點了「韓式炸雞腿排咖哩飯」。廚房在老闆媽媽的香鋪內，等待的同時，我們開始參觀咖啡店內部。

因為某些擺設讓我無法取得完美角度拍攝，所以借用老闆臉書照片，展示這個在貨櫃車內典雅精緻的工作區。

每個人的童年、成長過程，或多或少都有一時的著迷與喜愛，因而收藏！這屋內就有許多老闆的遊歷與收藏，您來時，或可猜猜老闆的最愛到底是什麼？

今天的鹿港雖微冷、無風，但是吃上第一口飯，即刻暖到心坎兒，那感覺就像讀國中時，上完第8節課〈60年代〉，頂著凜冽冬寒，雙腳已不聽使喚的，無動力的踩著腳踏車，回到家中都已經是晚上六點多了，廚房傳來母親的菜香、飯香真是救世主啊，那縷裊裊上飄的熱氣，更是誘人！

此時吃著老闆做的米飯，再舀一匙牛肉入口，天哪！肉嫩、酒香，就連醬汁中也充滿紅酒的盈盈香氣，那沁入心脾的口感，一整個叫做：幸福！迅即向老闆打聽，這超級無敵好吃紅酒燉牛肉，是用什麼撇步烹調的呀？

老闆不藏私地分享：每一批的紅酒牛肉製作都需要三天，首先將清洗、處理過的牛肉切塊，用香料和紅酒浸泡，第二天再用新鮮蔬菜烹煮慢燉一個小時，關火後靜置一個晚上，讓牛肉慢慢熟成，以供第三天烹調之用。每個步驟都必須用心管控，不容馬虎；正因此，送到顧客面前的，才能呈現出口感極佳、酒香濃郁的燉牛肉。

我也分享到酥脆夠味的雞腿排，那隱約濃郁、似乎又帶點椰奶香氣的咖哩，想是拌飯良品，但深怕咖哩與口中的紅酒搶味兒，也就放棄品嘗了。不過南瓜濃湯超級讚！

朝天露還有很多，光看就垂涎三尺的美食：

圖/剪輯自朝天露臉書相片

圖/剪輯自朝天露臉書相片

圖/剪輯自朝天露臉書相片

主餐除了附濃湯，還附紅茶，如果您想喝手沖咖啡，是可以折抵些許銀兩的。我點了一杯肯亞AA，熱熱時的明顯果酸，對我而言，是一種享受；不過建議您，用餐前先跟老闆商議好，出咖啡的時間點，免得咖啡的香醇又與牛肉的濃郁撞味；而且對喜歡熱熱吃、熱熱喝的人，主食與咖啡重疊出餐，會讓人有顧此失彼的忙碌與遺憾！

整體來說，這是一家值得體驗的餐館，美食料理很地道、手沖咖啡很經典。不管您是進來鹿港，抑或是與鹿港道別的回程，這裡是鹿港往彰化市區以及上高速公路的途經之道，如果恰巧遇上飯點，來份熱騰騰的美食，保證您讚不絕口，品嘗過後，您會覺得朝天露值得專程驅車前來品嘗，而不僅僅是走過、路過，剛好進來坐坐哟！

圖/肯亞AA

朝天露

營業時間：〈星期四公休日〉

上午11:00～14:00

下午14:00～17:00休息備料

晚上17:00～22:00

臉書：朝天露

文by香蕉＆蒔緣邊遊邊記