菊島浮生7日．找食間。在地人推薦的好味義式料理

傍晚五點三十一分，我們來到信義路上的義大利麵館「找食間」。

這是元旦那天在「著時」吃甜點時，女店員推薦給黑嘉莉的，黑嘉莉當時就讓我記在地圖上，說這趟旅行一定要找時間去吃一下；這間店對本身就是義大利麵控的黑嘉莉當然有其吸引力，尤其是在地人推薦的店家，可以吃到一般遊客不太會去吃的，對我們來說都是新鮮。

跟黑嘉莉不同的是，我對義大利麵之類沒太大興趣，不過，我願意跟她嚐嚐她喜歡的美食。

走進店裡，還沒其他客人，店員引導我們就座然後遞上menu。我對義大利麵等等沒啥研究，也不清楚為什麼女生喜歡吃這個，對我來說，只有焗烤可以吸引我的目光。

黑嘉莉明白我喜歡吃的，我也把晚餐的點餐任務交給她，於是她給我點了一份南瓜醬野菇燉飯、自己則點了青醬蛤蠣義大利麵，既然第一次來吃就要吃點可能會有記憶點的餐。

店裡牆面有一幅很大的藍鯨插畫，我覺得最有記憶的是牆上那隻。

沒等多久，餐點就送上桌了，黑嘉莉滿懷期待，也確實，青醬嚐得到店家自信的感覺，不過我覺得南瓜醬的味道比較好，黑嘉莉笑說，知道你不喜歡青醬的口感，所以點了你能接受的南瓜醬，看來是點對了。

可能是口感與份量的習慣不同，我雖覺得口感尚佳卻沒什麼飽足感，黑嘉莉也有類似感覺，也可能是我們真的餓了，眼前這麵飯填滿不了無底洞般的胃袋。

飽食

結帳後，我們打起了鹽酥雞的念頭。

買個鹽酥雞

剛剛騎車過來路上，我已經看準一間路邊攤，也想好回旅店途中要買個鹽酥雞吃一下，不一定是滿足五臟廟、更可能是需要充滿一下口腹之慾，所以我們在信義路上的鹽酥雞買了點炸物，黑嘉莉沒吃雞肉，她點了鍋邊甜不辣，然後我倆滿心歡喜回旅店。

逛逛麵包店

逛逛麵包店

途中還停下一間裝潢精緻的麵包店逛逛，黑嘉莉說，這間店看起來就有一回事。隔天跟Tony證實，這間麵包店還真是在地知名。

馬公街景

騎車往西衛前進，愈往路尾走就愈沒人煙，不過，宛如荒漠綠洲裡的旅店給了我們一個舒服夜晚。