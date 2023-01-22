台北／有記憶點的好滋味！誠品行旅雪菜松露水餃禮盒、福華臘味禮盒、凱達蘿蔔糕禮盒

節氣小寒陽光好，雪菜松露成元寶。

年節餐桌上，餃子因元寶外型總佔一席之地。誠品行旅旗下的聚聚樓中餐廳，今年全新推出的雪菜松露水餃，主餡料是豬肉，選用肥瘦比例3：7的台灣黑毛豬後腿肉，經繁複的打水手法製作多汁鮮嫩內餡，並揉入以芥菜醃漬、象徵苦盡甘來的雪菜（雪裡紅），輔以西方三大珍饈食材之一的「黑松露」成就內餡。

烹煮後肉香裡漫著雪菜與松露交織出的清香味，之前從未想過雪菜與松露能相處一起，今次才知道雪菜與松露是跨越國籍的超級好朋友，是相輔相成的清新滋味，胎胎覺得是黑松露出現在水餃裡最成功的一回。

誠品行旅聚聚樓新推出的雪菜松露豬肉水餃。

水滾下餃子。

元寶上桌。

雪菜松露水餃是相當有記憶點的好滋味。

台北福華經典款年節禮盒，花開富貴臘味禮盒放了肝腸、臘腸與金華火腿，充滿歲末年節氣氛的臘味飯與臘腸炒年糕，在優質的肝腸臘腸加持下尤其是好味道。

今年記得之前切分金華火腿頗費力，於是嘗試先蒸後切，大同電鍋放半杯水蒸上半分金華火腿，蒸過後的金華火腿處理起來省力許多。因為金華火腿滋味很搶，肝臘腸全下而金華火腿只用一半，剩下的金華火腿放在冰溫室裡，煮湯時丟個一兩片金華火腿，能形成湯品更有層次的好滋味。

台北福華的年節禮盒是經年熱銷款。

花開富貴肝臘腸禮盒。

肝腸臘腸全梭，金華火腿用一半，煮了臘味飯與臘腸年糕，當作家裡的晚餐，也孝敬龍龍蘭蘭。

煮湯或煮粥時加入金華火腿，隨即是升級的美味。

蘿蔔糕身負過年好彩頭的吉祥意，是年節餐桌上不能缺席的要角。台北凱達的蘿蔔糕嚴選清甜多汁的冬季白蘿蔔，配上台灣豬肉、蝦米，在來米粉與馬蹄粉，用料實在而香氣四溢。面對好蘿蔔糕，馬上就想來盤銀芽炒蘿蔔糕，掐去豆芽頭尾的無聊瑣碎中，因為期待蘿蔔糕而能耐著性子。若是時間不夠，直接以電鍋蒸煮，或用氣炸烤香也是好方法。蘿蔔糕可當餐桌主菜，也可當嘴饞時的療癒食物。

台北凱達飯店的蘿蔔糕禮盒。

銀芽炒蘿蔔糕。

氣炸烤香蘿蔔糕。