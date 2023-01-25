台北／2分鐘就出爐！C Pickza隨意搭都好吃披薩 想吃什麼料自己選

鄰近國父紀念館站的披薩店，特色是披薩可以客製化，口味自己搭配，自己選擇，而且任意搭配還不錯吃！9吋大小剛剛好是個人pizza尺寸，一個人也可以好好享受高質感的pizza。

C Pickza 從國父紀念館2號出口，步行約3分鐘就可以抵達。店家裝潢走北歐簡約風格，大片玻璃落地窗，從外頭就可以看到明亮的內用區。

內用座位不多，老闆並沒有把店裡都塞滿桌椅，而是留出舒適空間，牆上有大電視，遇到重要的賽事，如世足賽，揪幾個好友一起來吃披薩看比賽。

戶外區域設有座位，是聊天吃披薩的好地方。簡單座椅組合和植栽，營造出繁華都會裡小舒壓空間感。

9吋個人披薩，完全依照自己的喜好來客製化！一個人也可以悠閒自在享受美食，看看演唱會。紅醬披薩，選擇了雞肉丸子、火腿、蘑菇、櫛瓜和黃紅椒，沒想到肉味挺夠！番茄酸香勾出食慾。

披薩最吸引人的就是起司牽絲的時刻，讓人口水直流。

披薩餅皮走蓬鬆柔軟口感，咬起來鹹香鹹香。

青醬披薩採用紅配綠配色概念，青醬加酸黃瓜加墨西哥辣椒，美式的口味搭配上重口味的臘腸與紫洋蔥，墨西哥辣椒辣得過癮好好吃，酸黃瓜有美式料理的滋味，臘腸更是一吃就愛上。

青醬披薩鋪在充滿彈性的自製麵糰，雙色起司給大氣有誠意，披薩就是要有充足的起司，吃起來才爽！

正如門口黑板所寫，隨便搭配都好吃！所以調味料好像就不是太重要啦！不過店家依舊準備了幾款披薩必備的調味品，讓客人使用。

愛吃起司的，那起司多灑一點。想要披薩吃起來更柔軟濕潤，且散發橄欖香氣，那橄欖油就要淋得均勻。覺得不夠辣、還想再更辣，就多放點乾辣椒！

最後用餐完畢，記得把餐盤和垃圾送回回收區！繁忙的都會生活，抓緊時間享用美食。

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