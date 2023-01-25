台北／老店頂好紫琳蒸餃館 菜式味美價位實惠

初訪老店紫琳，菜式味美價位實惠，難怪美味老店名聲遠播。

新的一年開始，想多將胃納量留給真正有興趣的食物；因此在例行的整體頭髮行程開始前，與大學生一起拜訪聞名遐邇的紫琳蒸餃。老實說我一直不清楚哪一棟是頂好名店城，走出忠孝復興捷運站四號出口後，動用Google Map，知道紫琳蒸餃在B1，但是大樓入口在哪裡？

此時大學生便有敏銳的直覺，她彎進大樓入口隨即找到嘎滋作響的手扶梯；大學生鼓勵心中忐忑的母親：台北很多老建築物就是這樣。紫琳蒸餃位於頂好名店城B1，這裡是處美食街的樣貌，以紫琳蒸餃位置最大。十一點營業，我們十點55分抵達，紫琳的大姊們說可以先坐下劃菜單，十一點開始點菜。

餐檯上各式小菜自取，小菜滋味地道新鮮入味，而且一盤40元，無論滋味與份量都大勝樹林牛肉麵老店。十一點工作人員忙碌的處理外帶單，我們是第一組客人，也等了些時間才開始上菜。

蛋花牛肉湯沒有牛肉而湯裡肉香足，蒸餃外皮微Q肉餡鮮實，定價實惠，用餐環境算整潔，位置不大。紫琳生意太好導致工作人員很忙碌，端湯時甚至溢出在桌面上，我們自行拿衛生紙整理桌面，一嚐蛋花牛肉湯，滋味甚好隨即覺得溢出來還好。整體而言瑕不掩瑜，午餐相當盡興。

十一點不到就進入紫琳蒸餃。

自己劃單點菜。

小菜一份40元，自取。

自己調了醬料配蒸餃。

選了三盤小菜，小菜的份量很足，相當有誠意。

干絲新鮮。

海帶微酸。

豬頭皮薄脆正好。

煙燻香氣明顯。小菜的表現出乎預期之外的美好，我倆一度商量要不要再多嚐把幾款？

牛肉蛋花湯45元，湯品滋味很好，大學生評為肉味很足，我覺得熱湯醇香。

鮮肉蒸餃100元，雖然我比較想點花素蒸餃，但大學生表示花素顯然否！

蒸餃外皮微Ｑ，肉餡鮮實滋味乾淨。

紫米桂圓紅豆粥60元，這一碗兩人分享很剛好，是飯店端出的紫米紅豆粥的水準了。

結帳共付了205+40X3=325元

相當喜愛紫琳的食物，朋友說起自己吃遍紫琳菜單上的項目都很欣賞，改日想再過來嚐嚐其他菜色。

頂好紫琳蒸餃館

地址：台北市大安區忠孝東路四段97號B1樓

電話：（02）2752-0962