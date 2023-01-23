台北／城裡巷弄中的南門鯓丼 生魚片丼新鮮、味增湯澎湃

味增湯太有誠意，生魚片丼飯價位實惠選材用心。

與大學生相約參觀提姆波頓異想世界展，午餐想吃什麼？大學生指定的主題是日料。搜尋步行可達的選項後，選定南門鯓丼。鯓（ㄕㄣ）源自「身」，加上魚字邊特指魚隆起的背部。南門鯓丼專賣生魚片、握壽司和丼飯，晚上是南門酒場另有烤物與飲品。晚餐時段也能點丼飯，但中午不能點晚餐菜單。我們走進南昌街一段，食堂匯集，應是附近上班族用餐好去處。

南鯓丼飯店面不大，進入後是板前，當日魚生在板前冰櫃裡，板前有幾個簡單位置，裡面還有幾張小桌。店裡空氣味道清新，沒有強制冰鎮魚生的氣息。大學生點用炙燒鮭魚丼（附味增湯），內用可以加飯加湯。我點用商業午餐（附味增湯），內用如需加飯加湯需付20元。另單點了北海道與當日現流生魚試試狀況。

先端上的是味增湯，是一小鍋的份量了，味增湯是台式鮮魚味增湯，湯裡出現不只一種魚，大學生那一鍋甚至有蛤蜊，天氣冷颼颼的，這一鍋味增湯格外溫暖，蘿蔔與鮮魚燉煮到位，非常美味。點用丼飯味增湯可續，其實喝完這一小鍋就隱現飽意。大學生的炙燒鮭魚丼，豐美潤澤，鮭魚給得很大氣，我的商業午餐是切成大方塊的現流鮮魚，這裡選用的魚生品質相當令我們驚豔，鮮度直拚漁港邊。

午餐坐在方桌。

板前也有座位。

午餐菜單。

味增湯端上，一人一鍋的態度，湯裡鮮魚不只一種，是至今遇上最有誠意與最美味的丼飯附湯。

單點北海道干貝70元，當日現流鮮魚50元，同價位也能做成握壽司，我們已經點用丼飯，因此選擇單點炙燒嚐嚐滋味。兩種品質均優，後來發現自己的商業午餐也是使用現流生魚製作的。

平日中午商業午餐170元。

炙燒鮭魚丼360元。

大學生對這裡的炙燒鮭魚非常滿意。

炙燒鮭魚加上鮭魚卵，襯著白飯一口吃下，大滿足。

若在附近，還會想到這裡用餐。我倆對午餐相當滿意，從味增湯端上後就一直誇，直到結帳時，服務生小哥問了句：要分開算嗎？大學生怨聲載道（寫實用法）：難道看不出我倆是母女嗎？下回再訪，我想點炙燒握壽司（干貝／鮭魚肚／花枝／比目魚鰭邊）。

南門鯓丼

地址：台北市中正區南昌路一段59巷37號

電話：0930-849-828