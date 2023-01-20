台北／稱霸南機場「歐若拉專業烘培咖啡店」 顛覆了我過去喝黑咖啡的習慣！

昏沈沈一日，天黑了，該進入夢鄉的人，卻走向專業自家烘培的咖啡館店， 喝咖啡嗎？是的……，晚上喝咖啡不是會影響睡眠，確定要喝嗎？是的是的，要喝啊！

前年在歐若拉一杯單品，撫慰了一個人寂靜的夜晚，之後的700多天日子裡，每一次經過歐若拉，就會想起那一臉超萌無辜的表情，陪著品味極品《巴拿馬藝伎》這一夜的你，我好想好想你！

昨夜，又是天黑黑下著小雨想你的夜，走向歐若拉咖啡，想的是有你陪伴的那ㄧ杯咖啡極品不斷浮現，喝完咖啡，心想這一夜的我肯定失眠，躺在舒服的床上，拿起一本書，還沒有翻閱秒睡的一覺到天亮，不是說晚上喝黑咖會睡不著嗎？一杯極品，竟是我的助眠黑咖，好眠了一整夜。

專業烘培咖啡，一百五十多萬昂貴的機器在這兒。

第一次喝歐若拉咖啡的第一杯之後， 完全顛覆了我過去喝黑咖啡的習慣！

那一夜所喝的巴拿馬花蝴蝶，黑咖啡的甜美，根本是忘不了，純的黑咖啡，有多種果香味，幾乎感覺不到酸的微酸，怎麼可以這的的好喝呢！我才明白經過訓練過領有咖啡烘培師證照， 用心烘培出來的優質極品咖啡，喝了它不但不會興奮，還會穩定情緒的助眠，對我過去午後不喝咖啡的習慣，完完全全的改觀！

⬇︎ 牆上懸掛了二張「咖啡品質鑑定師＆ 美國精品咖啡協會SCAA烘培師的證書」，證照持有者就在店內！

特別的內用桌，透明玻璃下佈置了花花草和花蝴蝶飛舞的景致，特喜歡在這個桌上享用咖啡！

冷冷的早晨，偷懶一下的外食，一杯手沖曼特寧、一份熱壓吐司的早晨，咖啡香喚醒全身凍僵的細胞！

「歐若拉咖啡」屹立不搖的稱霸南機場，12年專賣精品的優質咖啡店＆和我的故事

歐若拉的前身2012年的店名叫「咖啡百分百」，那時還在想生意會好嗎？南機場大多是小小老百姓平價消費的大眾，專業自家烘培的咖啡專賣店會撐多久呢？經過多年之後的現在，歐若拉咖啡營業已12年，屹立不搖的稱霸南機場的精品咖啡，午後到夜晚常見高朋滿座的來店客人。

二年前的一晚帶了老年的家寵「西施犬」，走到這裡，牠走不動了，走進來友善寵物的歐若拉咖啡，店長推薦給我的第一杯不影響睡眠的巴拿馬藝妓，甚至誇口說：「妳會更好睡」，心動的喝上了一杯，這一夜確實好眠，竟然讓我進入深度睡眠的一覺到天亮！不知道是不是心情特好的關係呢？還是咖啡本身的作用呢，持保留的態度，咖啡確實好喝就是了。

⬇︎ 店內漂亮萌萌可愛的巴戈，想我家西施犬時會來看看牠～

多年之後的現在，家寵西施犬離世快二年，偶而經過歐若拉，依然的想起牠！近年我成了歐若拉濾泡咖啡隨身包的買手，家中隨時備有新鮮的濾泡咖啡，送禮也會買歐若拉多種口味的綜合濾泡咖啡禮盒，外出也是隨身攜帶的1~2包，禮盒裡的價位換算每一包50元以內，大包裝的甚至更便宜，優質新鮮多種口味可選擇。

歐普拉咖啡，會讓我想起陪伴我16年的西施犬，當然更棒的店裡單品的巴拿馬的花蝴蝶，改變了我喝咖啡的習慣，從拿鐵咖鐵粉一族變成黑咖一族，這就是我和歐若拉的故事，很美的事！想著想著泡一杯來喝吧！看是要喝肯亞AA、曼特寧G1、瓜地馬拉、哥倫比雅還是耶加雪菲G1，我家的常備咖啡，都有喔！每一種都是各有各的純天然的咖啡香，順口好喝，我特愛的是同屬G1等級的曼特寧和耶加雪菲就是了！

🏠地址：台北市中正區中華路二段309巷1號（南機場公車站牌旁）

☎️電話：（02）2305-3381

⏰營業時間：10:00～23:00

🍀服務項目：內用·外帶·外送