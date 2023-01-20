台北／川窄巷食堂 乾拌雙拼麵醬汁椒麻香氣足

店小而相當用心，椒麻香氣很好。

隻身在北投的午餐，想說簡單吃碗麵，上回在大同街看到重慶小麵的字樣，今天正好試試。黑色牆面書名重慶小麵是川窄巷，入口不大，店裡很小，只有牆壁邊長桌四個座位。工作檯面倒比用餐桌面大，檯上一整排的各式香料調料，老闆娘一人忙碌。

雖說已是將近一點鐘，仍有客人等著內用與外帶。店裡座位已滿，還好店外仍有座位。今天是冬季裡的晴天，風涼，大部分時間是風涼正好，偶爾涼風仍會送來城裡不好的氣息，畢竟是凡間煙火氣。點了牛肉雙拼乾拌麵120元（小辣），小菜龍鬚菜與川耳各40元。

龍鬚菜挑了嫩莖嫩葉，川耳爽脆。雙拼乾拌麵的牛肚與牛腱肉約各兩三塊，滷煮軟嫩，最棒的是乾拌麵的醬汁，椒麻香辣香層次很好，雖然第一印象覺得份量有點少，可一入口覺得這麼好吃就不用計較。吃完後覺得意猶未盡，再點了雞湯抄手80元，底湯是規規矩矩的雞湯，抄手肉餡也新鮮，吃完後相當滿意。

北投捷運站附近的川窄巷。

店裡不大，工作檯上的一排香料醬料令人相當期待組合出的好滋味。

自己劃單點餐。

涼拌小菜川耳，40元。

涼拌小菜龍鬚菜，40。

乾拌雙拼麵，120元。

現調醬汁椒麻香氣很足，麻與辣正好。

感覺意猶未盡，又進去加點了雞湯抄手，80元。

吃完帶著麻辣意的乾麵後，雞湯抄手出現的正是時候。

熱湯完食，覺得滿意。

川窄巷食堂

地址：台北市北投區大同街9號

電話：0926-573-079