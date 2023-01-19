新北／SUN BERNO光焙若蔬食 讓人吃得好滿足

年前去板橋住傑仕堡有氧酒店，晚上的時候，一個人想說該吃什麼？發現酒店的二樓有間SUN BERNO光焙若蔬食，雖然我並不是吃素的人，不過一餐不吃肉也不會怎麼樣，於是來到了餐廳，點了自己食量可能吃得下的食物，而當中最吸引我的就是這個拉絲烤餅。

巨大的拉絲烤餅猛一看很像是巨大的煎水餃，從視覺上來看，它實在太驚人了啊！

切開一看，裡頭滿滿的乳酪，乳酪控怎麼受得了？看得心情都大好！原味的乳酪烤餅，只有乳酪與餅皮，我點的是原味的，所以更可以細細地品嚐麵皮的香氣，乳酪包覆蓬鬆而有嚼勁的餅皮，口感真好。

這道塔香炸雞與我想像的不同，我原本以為素炸雞都是利用是杏鮑菇下去炸，後來發現不是，幾乎與真的炸雞塊無異。

裡頭還有纖維呢！

既然來蔬食店，我決定今天健康一下，點了杯蔬醒果汁，芹菜味很明顯。我不怕吃芹菜，所以這杯風味突出的果汁喝得挺開心的。

吃完後，四處走動一下，發現餐廳內側有個巨大的烤箱，也成了拍照的特色呢！

雖然是蔬食，但還是吃得很滿足，一個人吃也不錯，兩個人吃也很好。一個人吃的是悠閒，兩個人以上就是歡樂了。不過，一個人有個缺點……，就是其他東西再好吃，也沒辦法吃。下次有機會呼朋引伴分食的話，就可以吃到更多不同精緻的蔬食料理了。

SUN BERNO光焙若蔬食

地址：220新北市板橋區縣民大道二段275號

電話：（02）22591613