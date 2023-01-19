新北／超過一甲子老店老曹餛飩、綿綿冰專賣店北門號嚐美食

餛飩肉餡新鮮，十分美味。

老曹餛飩是板橋區超過一甲子的老店，起始於老曹伯伯推車賣餛飩麵，接著進駐黃石市場，及至今日是獨立店面。老曹餛飩使用頂級噶瑪蘭黑豚，在店裡手工包製餛飩，可內用也可以購買生餛飩。我家高中生推薦老曹餛飩多回，可我沒啥興致：胎胎沒有特別喜愛餛飩啊！

直到高中生強調：我們國文老師也很誇獎老曹餛飩喔！之前線上上課，胎胎跟著旁聽課程，其中以國文老師最獨特，尤其老師點名時的：幾號不在我很傷心。

總能讓我狂笑出來。既然國文老師欣賞，胎胎覺得老曹餛飩值得一嚐。高中生覺得母親的決策過程很不可思議，胎胎表示這也是種名人效應。實際用餐後，老曹餛飩的餛飩肉餡新鮮，我點了餛蛋麵，從份量到品質，均令我相當滿意，以後在附近，會想再來吃碗餛蛋麵。

跟著高中生來老曹餛飩用餐。

高中生說明先在門口排隊點餐，結帳後再找座位。此時大約五點鐘，我們前方約有五六位客人。路過冰櫃時自取小菜。

高中生熟門熟路的選擇套餐，選中碗乾麵共100元，我選擇餛飩麵小碗70元。先結帳。

選好座位後，服務生送餐時會喊號碼，等著聽到668時回應一下。

冰櫃裡的小菜，圓盤40元，橢圓盤50元，長方盤裡是嘴邊肉60元。

高中生很欣賞這裡的醬油。

因為塑膠袋的保護，冰櫃裡的小菜氣味很乾淨，嘴邊肉新鮮軟嫩。

高中生買了青草茶帶進來，可以外帶飲料，用餐後要自己把飲料杯帶走。

桌上有辣豆瓣醬。

服務生喊出我們的號碼668，我們也大聲回應在這裡，晚餐上桌了。我的餛飩蛋麵是餛飩麵加了蛋包。

公共區域處有辣椒泡醬油與蒜泥，高中生的同學非常欣賞這款辣椒，聽說每次都加一大匙，實際上辣椒辣度很足，加一小匙提味剛剛好。

蛋包呈現溏心的狀態。

高中生的中碗乾麵。

餛飩湯，一顆顆的餛飩秀氣的浮在上面。

老曹餛飩皮薄而肉餡新鮮，的確使用了好豬肉，對餛飩沒啥偏愛的我，覺得這餛飩真美味。

餛飩完食，熱湯完食，湯底是規規矩矩的大骨湯，用餐後感覺舒適。

餐後陪著高中生到附近的北門號買綿綿冰，之前就外帶過，實惠大份，當時嚐了芋頭口味，是天然芋頭滋味，相當好吃的綿綿冰。只是綿綿冰很大顆，我覺得一次吃三顆有點太吃力。

今天的口味。

牆壁上寫明綿綿冰三球40元，高中生買了三球，老闆只收他30元。

份量很足的三球綿綿冰，其中芋頭口味，我覺得不輸頭城的阿宗芋冰或聯發冰部工坊。

老曹餛飩

地址：新北市板橋區茶館街11號

電話：（02）2968-0116

北門號

地址：新北市板橋區北門街14號

電話：0906-601-122