新北／信芳古早風味餅舖 現烤肉角酥鹹香有肉感

信芳現烤各式鹹甜酥餅相當美味，肉角酥尤其得我喜愛。

今年中秋節前夕，接送高中生時經過板橋熟悉路段，赫然發現走廊出現排隊人龍，排隊長度令我倆嘖嘖稱奇。觀察路邊店家，原來板橋名產長興餅店就在這裡；再仔細觀察，排隊人龍的目的地似乎有兩處，一處是門面亮麗的長興，另一處是門面樸實的信芳。終於在冬天步行經過，當下是為了採買野原胡椒餅當伴手禮，去程觀察長興與信芳，覺得對信芳更有興趣些， 門面雖小，簡單櫃台後是烘烤酥餅的烤箱。

回程路上已經提著沉甸甸的胡椒餅與小酥餅，經過信芳時候仍想著改天該買來嚐嚐，驚覺此時不買更待何時？於是又折回購買了肉角酥，咖哩酥，紅豆麻糬餅各一。主要是真的提不太動了，先買小量嚐嚐。看著直接從烤箱拿出來的酥餅，對這餅的期待又多了幾分。回家後一嚐，高中生相當欣賞咖哩酥，評為：好吃的令人驚到了。紅豆麻糬餅甜度正好，肉角酥相當美味。

信芳的酥餅餅皮與內餡均十分優質。於是另一天，高中生約我一起去買信芳現烤酥餅，酥餅十二顆可用盒裝，上回買的紅豆麻糬餅較大因此價位稍高些，一般價位是25~40元。

信芳紅豆麻糬餅。

紅豆甜度剛好，麻糬軟Q餅皮薄香，是相當好吃的紅豆麻糬餅。

另一日與高中生一同經過信芳，很幸運附近可車輛暫停，請高中生下車，買幾個酥餅給龍龍蘭蘭妹妹們嚐嚐，也幫家裡備一些。高中生決定幫家裡買12顆，正好裝一盒。

盒裡有十二顆現烤酥餅。

咖哩酥，內餡厚實，餅皮也有咖哩香氣。

肉角酥，肉角從選肉、切肉、滷肉均由老闆自己處理。信芳酥餅的外皮很酥，豆蓉餡帶點棗泥香，肉角鹹香有肉感，是我目前最喜愛的肉角酥。

烏豆沙蛋黃酥，豆沙甜度不高，餅皮鬆香，整顆蛋黃酥滋味是平衡的美味。

綠豆凸內餡綿密鬆滑，之前我對綠豆椪的既定印象是容易太乾，信芳的綠豆椪內餡以奶油炒製，因此能帶點潤滑之感。

魯肉酥，使用豬絞肉與油蔥製成內餡。

肉角酥仍是我的最愛，可以自己完食一顆。

向來不喜歡排隊，避開特殊節日，平日會想購買信芳現烤酥餅，約莫是兩天能吃完的份量最好。品味很好的朋友認為信芳的強項是芋頭蛋黃酥，下回買來試試。

信芳古早風味餅舖

地址：新北市板橋區南門街62號

電話：（02）2272-6278