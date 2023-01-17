台北／Ratio Coffee Roasters 提拉米蘇是意料之外的驚喜

喜愛Ratio的肉桂捲與咖啡，提拉米蘇是意料之外的驚喜。

一月沁涼的冬天午後，格外想吃肉桂捲。捷運忠孝復興站附近的肉桂捲選項不少，搜尋相片確認，覺得自己應該會喜歡Ratio Coffee端出的肉桂捲。地址是敦化南路，實際上從忠孝東路四段101巷口進去，一路我小心地對照著Google Map，預期要再轉個彎，結果直行忠孝東路101巷便看見路邊Ratio的白色小店，所以是忠孝東路101巷直行直接變成敦化南路一段160巷。

店裡空間不大，四張桌子八個座位，店門外窗台邊也有幾個小座位，今日雨勢暫停，但戶外仍陰霾，我們仍選擇坐在室內，音樂舒緩，是城裡巷弄中的一處舒適空間。早就打定主意要點肉桂捲與美式咖啡，大學生點了西西里氣泡咖啡，甜點在布丁與提拉米蘇間猶豫不定，我想以我倆的實力，點三份甜點分享應該沒有問題，但我先聲明我不愛提拉米蘇，請大學生至少要負起一半的責任。

實際上我覺得美式咖啡比西西里氣泡咖啡優，肉桂捲相當合我心意，層次細緻口感軟Q，每一層均勻布滿肉桂糖漿，肉桂香氣很足。Ratio的提拉米蘇美味度令人驚艷，mascarpone cheese與海綿蛋糕的比例恰到好處，是近一年來遇上最欣賞的提拉米蘇，可能因為兩層蛋糕均切實萊姆酒。

忠孝東路101巷直接變成敦化南路一段160巷。

蠻喜歡戶外窗台座位，但是今天太冷。

室內舒適些。

西西里氣泡咖啡160元。

美式咖啡130元，這杯還不錯。

大人味焦糖布丁120元。

酒香提拉米蘇 150元。

是近一年來遇上最欣賞的提拉米蘇，可能因為兩層蛋糕均切實萊姆酒。

肉桂捲（一般尺寸）110元。

烤熱後上桌，口感軟Q，每一層都捲滿自製的肉桂糖漿。

午後享用咖啡甜點很美好。

Ratio Coffee Roasters

地址：台北市大安區敦化南路一段160巷10-6號（由忠孝東路四段101巷口進去直行300公尺即可抵達）

電話：（02）2766-0138