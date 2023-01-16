2022年印象深刻的這幾杯 各有特色令人難忘

微間素生是是2022年新發現的甜點愛店。既然知道將推出周年慶那一杯，趕著一開門就去點用。正午十二點營業，胎胎十二點一刻進門，竟然已告售罄！原來是已被電話預約了。

於是決定下回再訪，心中當然覺得可惜，但是緣分就是這樣。踏上回程公車，也許待會兒去吃肉桂捲，IG訊息響起，微間素生私訊表示有客人臨時取消，請問是否要保留？是的請保留給我。胎胎馬上按鈴下車，過馬路再次搭車，一番波折後享用到微間素生周年慶這一杯。

微間素生周年慶這一杯由烏龍茶布丁，新鮮水果（草莓、香蕉、無花果等）、無花果醬，咖啡凍，凍綠葡萄，白蘭地牛奶冰淇淋堆疊而成，盤上還有可麗露。要價三百元。

一樣需要點杯飲品為低消，美式咖啡100元。

很幸運沒錯過周年慶這一杯。

2022年喝了最滿意的一杯調酒是興波咖啡的咖啡調酒：涼橙吉蒔。聖-雷米白蘭地X興波咖啡的共同組合。

「涼橙吉蒔」以法國聖-雷米白蘭地與古吉日曬咖啡為基底，再搭配柳橙、蒔蘿、薑與小葉種紅茶。上桌時顏色分明，攪勻再引用。入口以蒔蘿獨特的草本香氣開始，搭配柳橙酸甜滋味，帶出了白蘭地和古吉日曬的馥郁果香，薑意是不經意乍現的些許辛辣，整杯令人非常驚喜。

在台北福華七賢吧的一杯卡布奇諾，是2022年最溫暖的一杯。

主因是一起喝咖啡的同伴太好。

姝色誘人的一杯，是在Costumice Cafe的一杯西西里，陽光適時撒下，光影令這杯美極了，即使檸檬汁太搶咖啡，也是今年印象深刻的一杯。

以咖啡本體而言，最滿意的一杯咖啡是南方澳巷弄裡與潮咖啡的羅馬咖啡，類似西西里咖啡的狀態。單品咖啡遇上黃檸檬，酸香別緻平衡剛好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康