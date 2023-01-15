台北／凱達常溫外帶年菜 「凱達玉兔年菜套組」大氣澎湃

凱達玉兔年菜套組大氣澎湃，包含鮮甜彈牙的「茄汁脆米明蝦」、「港式蠔汁鮑魚」、香氣誘人的「極汁豬棒腿」、富含滿滿膠原蛋白的養生湯品「宮廷花膠佛跳牆」等菜色。

台北凱達冠軍主廚團隊，迎農曆新年隆重呈獻「凱達玉兔年菜套組」常溫外帶年菜，當日新鮮現做外帶，八大道（8人份套餐），年菜餐桌佳餚澎派。

午餐便在台北凱達品嚐玉兔年菜套組菜色，冷盤中講究的使用紅蟄頭，海味鮮脆，宮廷花膠佛跳牆滋味甘醇，港式蠔汁鮑魚煨煮入味，極汁豬棒腿熱香誘人，直接拿著吃很過癮，可為年菜餐桌增加新風情。凱達今年的八寶芋泥格外紮實美味，師傅將冬瓜糖切的稍大，於是在芋泥軟糯中增加清脆口感，極好。

午餐來到台北凱達飯店家宴中餐廳。·

凱達玉兔年菜套組的冷菜拼盤「凱達宏圖錦繡集」：陳滷豬腱、梅漬干貝、西芹蜇頭、四喜烤麩、沙薑油雞。滷豬腱肉吃起來竟有點像牛肉。

冷盤不用海蜇絲，講究的使用紅蜇頭，海味鮮脆。

茄汁脆米明蝦，將新鮮明蝦高溫油炸封住鮮味，澆淋上以新鮮牛番茄、各式蔬菜、洋蔥、熬製3小時的酸香茄汁，香酥鍋巴沾附醬汁脆口好味。

港式蠔汁鮑魚，嚴選肉質肥美的上等鮑魚，以老母雞湯為基底加入蠔油煨煮鮑魚，底部生菜更充分吸收醬汁精華。

極汁豬棒腿，粵菜中常以極汁燒製羊排，凱達主廚則以極汁燒製豬棒腿，這道端出時熱香撲鼻，是很撐得起場面的大菜，應會受小輩歡迎。

清蒸樹果石斑魚，特選肉質細緻的石斑魚，與古早味醃樹子一同清蒸入味。過年餐桌需要全魚。

藜麥南瓜雙臘紅麴米糕，米糕中加入花蓮藜麥，配料選用港式臘腸、肝腸、蓮子等。

紅麴黎麥米糕鬆軟，帶點紅麴淡香氣。

「宮廷花膠佛跳牆」，甕中有十餘種的經典食材，久燉令食材精華融於一甕。花膠盈厚豐潤。

「冠軍八寶芋泥」向來是家宴中餐廳的強項，以紮實大甲芋泥為基底，中心藏著豆沙，外面鋪上楊桃乾、冬瓜糖、桔餅、鳳梨乾、木瓜絲、蜜紅豆、葡萄乾、蔓越莓等甜餡料蒸製。

今年的八寶芋泥格外得人喜愛，切實想吃到每種配料。

除了常溫外帶年菜，今年凱達也推出鮮凍年菜：「凱達乾坤年菜套組」，主廚表示鮮凍年菜並非外包，也是團隊自己製作的。鮮凍年菜套組菜色包含：「凱達冠軍豬腳」、「蠔汁冬菇鮑魚」、「大蒜北菇泉水鱸」、「金湯花膠土雞」。

烤麩 蠔汁冬菇鮑魚。

凱達冠軍豬腳，可為餐桌增加西式風情。

去年就很欣賞的蔥㸆鯽魚，魚肚裡是滿滿的魚蛋。

常溫年菜當日新鮮製作外帶，早鳥優惠價9078元（八道菜八人份），鮮凍年菜組早鳥優惠價5,292元。

詳情請洽台北凱達家宴中餐廳（02）2383-6798，或至官網查詢：www.caesarmetro.com