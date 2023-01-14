彰化／平價義式餐廳【義麵17】 披薩套餐附炸物拼盤超划算

很多人去到彰化市，就想到肉圓、爌肉飯這一類的小吃，其實彰化不只是小吃多，平價的小餐廳也不少。今天分享位於彰化市的義式餐廳，就在彰化師範大學附近，既然是學區，價位自然是平易近人。

義麵17除了內用，也有跟foodpanda、Uber Eats 平台合作，想外送回家吃也ok。店家不定時會推出優惠活動，學區的餐廳，自然會特別照顧學生族群。餐點憑學生證，還能現抵10元喔！

餐廳內部可愛的彩繪，走一種年輕活力的氛圍。

平面彩繪的繽紛，以及立體的裝飾，讓人心情不自覺放鬆。

飲料、餐具是自行取用，飲料有奶茶、檸檬紅茶、冰開水，任你喝到飽。義麵17雖不是標榜親子餐廳，但仍備有安全座椅，讓親子族群也能安心用餐。

義麵17的餐點十分多元，多達11種麵類，不僅有白醬、紅醬、青醬三大醬汁可選，喜歡吃辣的可以選韓式辣炒口味，愛吃咖哩的也能選擇咖哩。不想吃麵，還有丼飯、火鍋、披薩，小朋友也有專屬的兒童餐。

我們一家三口點了雞肉兒童餐、青醬總匯披薩套餐、以及小火鍋，當天剛好寒流來襲，吃點熱熱的，超級幸福。

青醬總匯披薩香氣十足，烤得恰到好處，我推薦披薩，如果多人一起去，三種口味的披薩都點看看，大家一起分食。

披薩套餐都有附炸物拼盤，內含薯條、雞塊、雞米花。因為披薩價格才250元，我們想說炸物應該就意思意思給個幾塊，不會太多吧！沒想到送上來是一盤滿滿的，我們都有點傻眼，這種價格給到這樣的份量，只能說真是太有誠意了。

義麵17豐富的餐點內容，我知道有些人不愛吃義大利麵，因此如果義式餐廳，可以吃飯、吃火鍋，不再只是義大利麵與披薩，就讓聚會變成一件簡單的事。

如果哪天有到彰化市，就來義麵17，當一個吃飽了再減肥的吃貨吧！

義麵17-彰化店

地址：彰化市實踐路163巷2號

營業時間：11:00–14:00，16:30–20:30每週三公休