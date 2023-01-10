新北／鶯歌公有市場美食廣場 在地、異國美食一次吃到

周日晚餐在鶯歌美食廣場。

下雨天的周日，在車上討論要到哪兒晚餐？經過鶯歌一處熱鬧街道，正好路邊停車場有位置，決定駛入停車場後在附近用餐。赫然發現對面建築物是鶯歌公有市場，高中生與老公對公有市場頗有興趣，明亮的招牌顯示二樓是鶯歌美食廣場。

鶯歌美食廣場是由鶯歌公有零售市場二樓空間轉型而成，今年十月才開始試營運。陰冷下雨的晚上，二樓美食廣場明亮，剛試營運不久，還透著簇新的氣氛，洗手間也寬敞乾淨。找了位置坐下，分頭去點自己有興趣的食物。

鶯歌美食廣場位於鶯歌公有市場二樓，剛營運不久。

高中生馬上相中甜食點心。

三顆100元，餅皮中夾著卡士達醬與布丁，還不錯。

泰式奶茶一杯75元。

老公點了豬肉麵疙瘩，蔬菜份量夠。

我走了一圈後觀察哪處生意最好？可能因為天冷，最受歡迎的是羊肉麵線，最後我點了另一處的高麗菜水餃，十顆要價75元。水餃中規中矩。

高中生點了綜合麻辣燙，這一碗一百多。

因為麻辣燙的辣意很足，高中生又點了杯餅乾紅茶，這杯50元，入口真的感覺有餅乾味，我也試喝一口，滋味還不錯，下次會想試試這裡的咖啡。

老公吃完麵疙瘩後，仍想嚐嚐生意很好的羊肉麵線。 又加點了老闆口中的雞捲是招牌。

胎胎與高中生試吃之後，高中生很不諒解好好的雞捲幹嘛要加紅蘿蔔？胎胎表示這樣稱為招牌有點弱。

鶯歌美食廣場

地址：新北市鶯歌區建國路108號鶯歌公有市場二樓