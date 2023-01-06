新北／日和LiHer甜點店 拿鐵最令人滿意

空間舒適，拿鐵還不錯，很大杯。

周日與老公一起在鶯歌應援高中生排球比賽，下午賽事空檔，大雨天寒，老公想回車上午睡，我想找處下午茶喝咖啡吃甜點，事先看好日和 LiHer，由一對姊弟主理的甜點店：試著要追求一種「理想的生活型態」，遇見門前那棵80年的老樟樹，兩人決定將自己扎根於此，以五年時間購地自建與設計規劃，於是有日和。

彎進永昌街，很快能看到停車場旁獨棟建築物，清水模外觀，姿態頗有美感，相同的美感延續到室內，是個很舒適的地方。點了兩份甜點與咖啡，咖啡還不錯，下雨天在鶯歌巷弄裡，能靜靜享受一段自己的時間，情境令下午茶很美好。

老樟樹旁的日和。

一樓空間有種俐落美感。

甜點選項。

另有現做甜點。

在二樓就座，選擇窗邊座位。

長型空間。

水杯自取。

頗欣賞這裡選用的畫作。

點了碧螺春磅蛋糕與現做甜點，店主人建議我搭配拿鐵。

現做甜點「印象日出」，250元。是款以地瓜為主調的甜點。元素有烤地瓜餡，楓糖乳酪餡，肉桂地瓜，楓葉片，蘇菠蘿底。我聽到肉桂二字便心動了。

入口組合出近似栗子的香氣，之於我這款甜點cream成分過高，會希望減少cream而增加底部酥餅的比例。另外我覺得這款甜點搭美式咖啡或是單純的熱茶或比較好。

碧螺春香緹磅蛋糕150元。組成元素是三峽碧螺春粉，花壇茉莉花醬，在地初生蛋，紫羅蘭日本粉，海藻糖，鐵塔鮮奶油。香緹（crème Chantilly）的滋味還不錯，茶香淡雅，這款磅蛋糕本體的質感太紮實，比我吃過最紮實的布朗尼還要紮實，約可以類推羊羹。

熱拿鐵160元，選用的器皿很美，拿鐵單喝順口，今天點的選項中，以拿鐵最令我滿意。

日和LiHer

地址：新北市鶯歌區永昌街11號（近鶯歌老街第二停車場）

電話：0906-377-789