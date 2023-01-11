宜蘭／排隊人氣正好鮮肉小籠包 肉餡鮮美湯汁濃郁

礁溪的美食小籠包這是幾位年青人開的小籠包店，店員就是幾個30歲左右的年青人，所以，去吃感覺會特別親切，衛生絕對不用擔心，就跟在自己家裡吃似的，現包的小籠包餡肉相當嫩，汁水足，用三星葱調味濃郁吃起來倒是挺適中鮮香過癮。

這家店生意極好，口碑極好，在礁溪果然名不虛傳，我可以這麼說，如果來礁溪想吃最最新鮮的小籠包，這家店，無論如何都不應該錯過，小籠包麵皮柔嫩而有彈性，肉餡非常鮮美，極其新鮮，完全不需要蘸醬油，就滿足無比了。

當然，如果蘸這家特製的醬油別有一番滋味，皮一口入魂，質感非常嫩彈軟糯，自己擀的面皮這是毫無疑問的，這是可以橫行礁溪的頂級小籠包了，即便你去鼎泰豐，也難以吃到如此一級棒的小籠包，鮮美，蘸辣椒醬油更是美味，對美食新鮮度有追求，有高要求的，去這家店感受一下就對了，百分百滿意，強烈推薦。

宜蘭礁溪這座溫泉之都，適合短時期的泡湯遊玩，大街小巷都充斥著煙火氣息，也都有令人稱讚的可口小吃，正好鮮肉小籠包都是現包現賣，每個量很足，餡大皮薄，滿滿的肉餡，餡料被包裹起來鮮嫩多汁。

正好鮮味小籠包，皮薄，肉嫩，汁多，味鮮，吃了便會愛上它！特別是剛出爐的小籠，一個個雪白晶瑩，小巧玲瓏，輕輕咬一口，湯汁在舌尖縈繞，令人回味無窮。

市井小吃是生活上不可或缺的一部分，小鎮上令人著迷的特色食物，它作為當地人的飲食，不管是內用還是外帶都要排隊點餐，流程是點小籠包、拿號碼牌，叫到號碼以後在位子上等，我去是下午四點，所以人雖然有排隊等待但不算多。

單看形式，這小籠包和常見的手擀包子無異，擀好的面皮手法嫺熟，擀來擀去間麵皮就擀好了，擀好的麵皮帶著淡淡的麵黃色，吃起來口感更筋道。

煙火氣嫋嫋升騰，包好的小籠包就直接上鍋蒸了，為簉客帶來不一樣的驚喜，又好吃又老少咸宜！

精湛的烹飪技藝美妙滋味，令許多外地和當地吃貨前來打卡，經常看見排隊買小籠包的場面，包子個頭大一籠十個，餡料鮮嫩，樸實的美味一籠就能吃到撐。

在當地小籠包不僅是一種特色美食，更是一種地方文化，在當地排隊買小籠包是再正常不過的事，一般來店的都是現做現吃，出鍋後的小籠包嫩軟，香而不膩，關鍵是價格還不貴一籠只要九十元。

肉餡，鮮香嫩滑，其實小籠包好不好吃，主要還是餡料和皮決定的，所謂「包子好吃不在褶上，好吃就在餡上」，店家年青人自己調餡來包，三星蔥跟新鮮豬肉，現點現蒸味道真得很棒，調好的餡料不僅滑嫩、而且鮮香入味。

包好的小籠包，放入蒸籠中蒸製，直至出鍋，整個過程稱約十分鐘！在當地非常出名，可謂是無人不知無人不曉，吃完後唇齒留香。遇到飯量大的一次吃十幾個完全沒問題，女士們一次吃五、六個也不在話下。

現蒸小籠包皮薄鮮嫩，新鮮的餡料，筋道的麵皮，一出鍋就香氣四溢。但是吃的時候一定要小心別燙著嘴，色、香，味俱佳，如果到礁溪記得去打卡哦。

也是當地人的最愛，現擀現包小籠包配一碗酸辣湯，一碗下肚舒服至極，豆腐、雞血、蛋花，木耳集鮮，香，鹹，酸，辣於一體簡簡單單的食材最撫慰人心。

秋冬更適合來一碗熱騰騰的辣酸湯，湯汁鮮濃，如果是單人前往，一籠小籠包一碗酸辣湯就足矣。

從照片就可以看出皮很薄，可以透出內餡，小籠包小巧玲瓏，皮薄餡嫩，吃時先咬出一個小口，吸出裡面的湯汁，再一口含到嘴裡，美味油然而生。

肉餡的鮮美，湯汁濃郁的讓你百吃不厭，皮薄，餡大，味鮮，趁熱吃上幾個，簡直太滿足。

一個城市的美不僅僅體現在景色上，更要體現在生活上，讓生活有滋有味才是門道，如果來到礁溪不要錯過，對於我來說，招牌大餐卻比不上街邊小吃，礁溪的小吃佈滿大街小巷，但想吃有獨家味道的也很難。個人覺得正好鮮肉小籠包好吃、地道、正宗的美食，下次來礁溪記得嘗一下，看看能否俘獲你的味蕾？