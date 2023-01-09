彰化／值得納入旅行版圖 3翊商業簡餐咖啡館

疲憊的旅途中，一推開餐館大門，便有甜美的笑容相迎，還有親切的問候招呼，猶如回到自己家中般的自在；再吃上幸福感滿滿的餐食，配上新鮮飲品，於此暢聊人生，豈不快哉！到鹿港，您就不能錯過這家能一次性，滿足您轆轆飢腸、求津解渴與濃情伴手禮需求的—3翊商業簡餐咖啡館。

館址位置極佳

外出旅遊，除了規畫路線，沿途的餐飲、美食、在地特產也一定是在蒐羅之列！位於鹿港鎮立體育場邊的3翊商業簡餐咖啡館，便是遊客的最佳選擇。

店址地處鹿港海線聯外交通集匯點，很適合遊客路過打尖，更適合專程驅車前來嘗鮮。或者是參觀完鎮內的景點，開車出來3翊用餐，僅需3至5分鐘的路程；且周邊道路寬闊，還有私人停車場，吃頓飯不必為了找車位感到辛苦。開店以來，一直朝符應顧客需求的目標進化，不管是包場辦活動、家族聚餐、同學會、倆倆約會或是招待客人，這家號稱鹿港人客廳的商業簡餐咖啡館，都是上上之選。

闆娘人美心善

闆娘小玟生長在大家族，從小在大客廳活動，有長輩們的照顧與疼愛、手足相互扶持與照應；她愛上這種親人相聚的氣氛，於是在她取得設計師執照，有能力獨當一面時，於民國85年，開設了鹿港鎮內第一家手沖咖啡館經典咖啡」，並供應簡餐。

為的是要延續那個陪她成長的家族客廳溫馨，讓出門在外的親人，假日、節日返鄉時，有個聚會、吃飯、聊天的地方。後來這一個溫馨的地方，竟也成了當時媒人婆的最愛，屢屢將相親的雙方帶到這裡，成功機率很高！

102下半年，因著一眼愛上漁會這棟地中海建築，在家人支持下，她重新啟動咖啡事業，並以三個女兒名字中共有的翊字，取名3翊咖啡館，許多經典時代的老顧客回流，在粉絲專業更可看到許多新客群的讚賞！

熱心公益店家

小玟抱持的經營理念，就是「在自己的客廳招呼朋友的心情，去做經營與分享，同理心很重要，客人要的，就是我們必須給的，才能達到雙贏。」和朋友一起喝咖啡，才真正能享受到咖啡帶給我們的溫度，有些咖啡很奇怪，單沖一杯是萃取不出味道來的，必須咖啡、水量、溫度都契合到位了，才能擦撞出回味無窮的層次感出來；正如友誼，情份到了，就是深交好友了！

參與公益是小玟行有餘力的最愛，協助公益社團辦活動、提供場地給在地學童表演才藝、對外來客推介鹿港之美、招待弱勢學童，並親自為孩子說繪本、定期舉辦「小小鹿兒」拔尖亮點獎勵活動，整體來說，3翊比當年的經典，有了更精緻的文化氛圍。

菜單相當多元

咖啡、各式飲品、現榨鮮果汁、冰沙、氣泡飲、茶飲、健康醋飲、套餐、牛排、焗烤、炸物、燉飯、麵食、輕食、點心，一定會有滿足您味蕾的美食。餐點中使用的食材、蔬果，更是與在地小農合作，現採送貨為主。除了期望以新鮮滿足顧客的味蕾，更藉此為小鎮的共榮，盡一份身為鹿港人的心力。

口碑一直很好的主餐，有鰻魚飯、炙燒鯖魚飯、法式豬排飯，而我最喜歡的是紅酒燉牛肉與黃金脆皮雞腿。

精緻伴手禮

店內除本店特製咖啡禮品，也陳設了漁會的各式海鮮、魚類特產品。除了物美價廉，主要是新鮮。如果想帶個伴手禮，用完餐就可以直接選購，很是方便。

採訪中，我最喜歡小玟的一句話：「孩子，就像形形色色的咖啡豆，因為有了烘焙師的愛心，以適性、適時、適量去烘焙，自然就能淬煉與展現不一樣的自信與精彩！」來了3翊，便能感染闆娘的青春活力與自信滿滿！

您的旅行版圖中，別忘了標記上這家美食、飲品、在地伴手禮一次到位的3翊咖啡館。

3翊咖啡館

館址：彰化縣鹿港鎮正興路66號（鹿港鎮立體育場旁邊）

電話：04 - 776 3638

臉書：https://www.facebook.com/San.Yi.Coffee

營業：11:00 - 17:00 其餘時段 歡迎包場預約

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