新北／厚道飲食店嚐古早味 阿蓮脆皮紅豆餅用料足

周末在鶯歌老街附近，午餐厚道飲食店，外帶紅豆餅當點心。

周末接送高中生參加排球聯賽，八點半以前，將高中生送至比賽場地鶯歌國中。陰雨降溫天冷，高中生許願能吃到熱呼呼紅豆餅。搜尋後發現同一條路上有家阿蓮脆皮紅豆餅，評價還不錯。比賽第一場十點半左右結束，致電阿蓮紅豆餅，今天有營業，訂好數量後約好十二點取貨。

趁比賽空檔戴上口罩撐傘逛逛，這區算鶯歌老街，雖說天候欠佳，但假日總有人潮，趁早午餐才是。同一條路上有家厚道飲食店，主打選項是排骨飯等古早味，十一點就開門營業，實際上我10:57就進門，門口服務人員笑笑說放心已經開始營業了。入口感覺一搬店面大小，內部空間寬廣，走懷舊風情，櫃台處還有設置復古拍照區。

服務人員請我自己選位置坐，除了大圓桌之外都可以。自行畫單先點餐後到櫃檯結帳，自取餐具，不一會兒餐點就會送上。我點了排骨乾麵，餐點品質還不錯，不是那種一吃就有兩排採茶女出來跳土風舞的熱鬧感，是規規矩矩的古早味。厚道飲食店的生意很好，我吃完排骨麵後，店裡已滿座。

午餐選擇厚道飲食店。

櫃台與等候區，十一點就有不少外帶了。

店裡是懷舊風格。

點餐後先到櫃台結帳。我點了排骨麵115元，加購仙草甘茶30元。

仙草甘茶，就是甜的仙草茶，蠻順口的。

自取辣椒醬。

排骨乾麵，瓷碗瓷盤分裝，乾麵附有滷蛋，酸菜等配料，品相頗令人欣賞。

但是自取餐具是免洗筷與免洗湯匙。

排骨熱香。

肉片實在，外裹薄粉皮，排骨本身還不錯，只是底部粉皮浸的略濕。

乾麵上的蛋是溏心的狀況。

頗喜歡這裡使用的麵條，拌勻後入口油香美味。

午餐後前往同一條路上的脆皮紅豆餅，已經有人等候中了。

因為胎胎心狠手辣的先下單40個，使得幾位客人不耐久候先行離開。

陰雨天冷中，烤著紅豆餅的熱香果然很誘人。

這裡的紅豆餅用料很足，口味有紅豆、奶油、芋頭、起司、蘿蔔絲。一顆15元。

送了紅豆餅給高中生，隊員們也有，聽說紅豆餅抵達的時間正好，訂餐有點波折，正好可以先吃紅豆餅墊肚子。我也買了些回去給龍蘭妹妹們品嚐。幾款口味中，起司的評價最高，芋頭也不錯。我覺得雖然不是心中最好吃的紅豆餅，也算平均水準之上了。

厚道飲食店

地址：鶯歌區尖山埔路79號

電話：（02）2677-7617

阿蓮脆皮紅豆餅

是攤子，在尖山埔路29號。

電話：0926-833-721