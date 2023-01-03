台北／學堂洋菓子專門店囍餅盒 有滋有味不落俗套

囍餅選自學堂洋菓子專門店，盒裡盛裝達克瓦茲，旅行蛋糕，瑪德蓮，手工餅乾等十六款點心，有滋有味，不落俗套。

親戚送來喜餅，選自學堂洋菓子專門店，內有達克瓦茲，旅行蛋糕，瑪德蓮，手工餅乾等十六款點心。打開點心各自的包裝袋，香氣輕柔自然，抹茶白玉旅行蛋糕潤澤，不太規則的氣孔令人開心，學堂洋菓子李主廚有多年西點經驗，並在日本歷練四年，MANABU便是李主廚的日文名字，喜餅禮盒不落俗套。

達克瓦茲取出包裝袋時掉屑，宣示外層酥脆，實際品嘗時有酥脆，微彈，柔軟的多重質地。更難得的是芝麻達克瓦茲獲得高中男生的欣賞。手工點心的外型向來不制式，卻令人感覺暖心的好質地。是情境拆開點心做成點心盤，或是直接享用單個包裝的點心，不同情境享受手工點心同樣是愜意。

禮盒裡有各式各樣的手工點心，一數有十六款。

於是在家享用下午茶手工點心盤。

布列塔尼，帶點鹹意，奶油香氣飄散。

抹茶白玉旅行蛋糕，蛋糕體相當濕潤，白玉軟彈，與抹茶最為合拍。

花生達克瓦茲。

一般的達克瓦茲是由杏仁蛋白餅與內餡，組合出外層糖粒口感酥脆、內部夾餡柔軟的口感。學堂洋果子的達克瓦茲在酥脆與柔軟之際，外層蛋白餅多了微Q的質地，層次相當豐富。

芝麻達克瓦茲，以師傅自製研磨的黑芝麻醬做出的達克瓦茲，獲得我家高中生讚賞的芝麻口味。

燕麥核桃手工餅乾。

布朗尼濃醇。

海鹽夏威夷豆塔，溫火烘烤的夏威夷豆，點綴粗海鹽增加風味。

瑪德蓮是蜂蜜甜香，些許檸檬清酸。

頗欣賞義大利黑橄欖手工餅乾。

時間充裕就備個點心盤，若只有幾分鐘的空檔，便直接拆開包裝享用手工點心吧！

學堂洋菓子專門店

地址：台北市愛國東路26號

電話：（02）2709-5557